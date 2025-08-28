Il film cileno Milionario la sfortuna di vincere alla lotteria, del 2024, che il regista Roberto Doveris dirige, è una produzione disponibile su Netflix. In particolare, si tratta di una commedia nera che riflette con intelligenza sul paradosso della ricchezza improvvisa, ambientata nella vivace Santiago del Cile. La trama, infatti, ruota attorno a un giovane che vince alla lotteria e, di conseguenza, scopre che il denaro può trasformarsi in una vera e propria maledizione.

Regia, produzione e protagonisti del film Milionario la sfortuna di vincere alla lotteria

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Roberto Doveris, un autore cileno noto per il suo stile ironico e surreale. Invece, la produzione nasce da una collaborazione tra Niño Films e Netflix Latinoamérica, con sede in Cile. A guidare il cast, nel ruolo di protagonista assoluto, c’è Nicolás Poblete, affiancato da attrici del calibro di Catalina Saavedra e Paulina García, in un cast che mescola sapientemente volti noti e nuovi talenti.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Cile, scegliendo come ambientazione principale la capitale Santiago, tra i suoi quartieri residenziali, gli uffici pubblici e le periferie urbane. Inoltre, la produzione ha ambientato alcune scene nella pittoresca Valparaíso, con lo scopo di rappresentare visivamente il forte contrasto tra lusso e degrado.

Trama del film Milionario la sfortuna di vincere alla lotteria

Analizzando la trama, la storia prende il via quando Tomás, un impiegato precario di Santiago, vince l’incredibile cifra di 2 miliardi di pesos alla lotteria. Tuttavia, incapace di gestire la pressione, si trova improvvisamente a dover affrontare parenti opportunisti, amici falsi e funzionari corrotti. Di conseguenza, la sua vita si trasforma in un vero e proprio incubo burocratico: infatti, per poter incassare il premio, deve dimostrare di essere “mentalmente stabile”, ma ogni sua azione sembra contraddirlo. Parallelamente, Claudia, una psicologa del servizio pubblico, lo prende in cura e cerca di aiutarlo, mentre sua madre Rosa lo spinge a comprare una villa e a investire in un centro estetico. In definitiva, il denaro diventa una trappola: Tomás perde il lavoro, la fidanzata e, soprattutto, la fiducia in sé stesso.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la situazione si capovolge quando Tomás scopre che un errore di stampa ha invalidato il suo biglietto vincente. Pertanto, non riceverà mai la somma. A questo punto, Claudia gli rivela che, forse, è meglio così, dato che la sua vita era già abbastanza complicata. Di conseguenza, Tomás torna al suo vecchio lavoro, ma con una nuova e preziosa consapevolezza: la felicità non si può comprare. In conclusione, il film si chiude con lui che sorride davanti a una semplice bancarella di empanadas, finalmente libero dal peso opprimente della ricchezza.

Cast completo del film Milionario la sfortuna di vincere alla lotteria

Per concludere, il cast cileno offre interpretazioni brillanti, che si muovono agilmente tra comicità grottesca e dramma sociale.