La serie tv thriller spagnola Due tombe sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 agosto 2025. In particolare, questa serie, composta da sei episodi, si svolge nell’assolata Frigiliana, in Andalusia, e racconta la disperata indagine di una nonna per scoprire la verità sulla scomparsa di due adolescenti. Di conseguenza, con un tono cupo e psicologico, la narrazione abbandona l’azione frenetica per immergersi completamente nel dolore, nella memoria e nella vendetta.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV Due tombe

Per quanto riguarda la regia, Kike Maíllo dirige la serie, mentre invece il collettivo Carmen Mola (composto da Agustín Martínez, Jorge Díaz e Antonio Mercero) firma la sceneggiatura. Inoltre, Sábado Películas cura la produzione per Netflix Spagna.

Le protagoniste principali che animano questa intensa storia sono:

Kiti Mánver nel ruolo di Isabel

nel ruolo di Isabel Álvaro Morte nel ruolo di Andrés

nel ruolo di Andrés Hovik Keuchkerian nel ruolo di Mateo

Dove è stata girata

Passando alle location, la troupe ha girato la serie interamente in Spagna, e più precisamente nella regione dell’Andalusia, utilizzando location suggestive come Frigiliana, Malaga e altri paesi della provincia. Nello specifico, le strade bianche, le piazze silenziose e i paesaggi assolati creano un potente contrasto visivo con la crescente tensione drammatica della storia.

Trama della serie TV Due tombe

Analizzando la trama, la storia inizia due anni dopo la scomparsa di Verónica e Marta, due amiche sedicenni, quando le autorità archiviano il caso per mancanza di prove. Infatti, le ragazze sembrano svanite nel nulla e la comunità si chiude in un pesante silenzio omertoso. Tuttavia, Isabel, la nonna di Verónica, si rifiuta di arrendersi. Di conseguenza, spinta dal dolore e da una ferrea determinazione, decide di condurre un’indagine personale. Pertanto, quella che inizia come una semplice ricerca della verità si trasforma presto in una discesa nel pericoloso territorio della vendetta. Isabel, infatti, scopre segreti oscuri, legami insospettabili e una rete di complicità che coinvolge anche le persone a lei più vicine.

Finale della serie

Per quanto riguarda il finale, Isabel riesce finalmente a ricostruire gli eventi della notte della scomparsa, ma la verità che emerge è molto più devastante di quanto potesse immaginare. Infatti, scopre che il colpevole è vicino a lei e che la giustizia ufficiale non può più intervenire. Pertanto, Isabel prende una decisione estrema, mettendo in discussione il confine sottile tra giustizia e vendetta. In definitiva, la serie si chiude con un epilogo potente e definitivo, in cui ogni nodo viene sciolto e il titolo “Due tombe” assume un significato tanto tragico quanto simbolico.

Cast completo della serie TV Due tombe

Per concludere, la serie riunisce un cast di attori spagnoli di grande intensità, molti dei quali già noti al pubblico internazionale.