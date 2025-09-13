Un omicidio per due: Ultima notte di nozze è il film giallo tedesco del 2023. Lo dirige Ismail Sahin. Andrà in onda su Rai 2 il 13 settembre 2025 alle 21:20. Ambientato nella fittizia cittadina di Lipphafen, questa pellicola racconta un caso di omicidio. Un caso che sconvolge una piccola comunità proprio durante una cerimonia nuziale.

Regia, produzione e protagonisti del film Un omicidio per due Ultima notte di nozze

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Ismail Sahin. Lui è un autore noto per il suo stile ironico e noir. Invece, la produzione è curata da RTL Deutschland. Ha sede in Germania e collabora con emittenti regionali. I protagonisti principali di questa storia sono Eidin Jalali e Caro Cult. Con loro c’è anche Andreja Schneider. Il racconto è una commedia poliziesca che mescola mistero e umorismo.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Germania. Hanno utilizzato ambientazioni che ricreano la cittadina immaginaria di Lipphafen. Le location includono laghi e strade di provincia. E anche interni dall’aspetto rustico. La fotografia valorizza l’atmosfera sospesa tra festa e tensione.

Trama del film Un omicidio per due Ultima notte di nozze

Durante la notte delle nozze di una giovane coppia, una donna viene trovata morta. Il suo corpo è nel lago vicino al luogo del ricevimento. I poliziotti Gianni (Eidin Jalali) e Lou (Caro Cult) si trovano a indagare sul caso. Sono ostacolati da un influente avvocato. Lui difende suo figlio, il principale sospettato dell’omicidio. La piccola stazione di polizia di Lipphafen è travolta da tensioni e segreti. E anche da continui e inaspettati colpi di scena. I due detective cercano di far luce sull’accaduto. Il tutto tra equivoci e forti pressioni sociali.

Spoiler finale

Nel finale, Gianni e Lou scoprono una verità sconvolgente. L’omicidio è legato a un vecchio scandalo familiare. Il vero colpevole, infatti, è il fratello della sposa. Ha agito per vendetta, spinto da un antico rancore. La verità emerge grazie a un dettaglio trascurato. Si tratta di una fotografia scattata durante il ricevimento. L’opera si chiude con i due detective che brindano. Sono consapevoli di aver salvato la reputazione della comunità.

Cast completo del film Un omicidio per due Ultima notte di nozze

Per concludere, il cast riunisce attori tedeschi. Interpretano ruoli brillanti e molto ambigui, perfetti per una commedia gialla.