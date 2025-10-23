Paternal Leave film Sky Cinema Uno
Paternal Leave è un film d’esordio diretto da Alissa Jung, attrice e medico tedesca, e la trasmissione avviene su Sky Cinema Uno. La pellicola si configura come un coming-of-age familiare e profondamente intimista. Ambientano l’opera tra Germania e Italia, con atmosfere sospese e dialoghi che risultano essenziali.

Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich in una scena di Paternal Leave, entrambi con espressioni malinconiche.

Regia, produzione e protagonisti del film Paternal Leave

La regia porta la firma di Alissa Jung. Ella dirige il marito Luca Marinelli, con cui ha recitato in precedenza nella miniserie Maria di Nazaret. Cura la produzione Vision Distribution, con sede in Germania e Italia. I protagonisti principali sono: Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo, Gaia Rinaldi e Gabriele Carà.

Dove è stato girato?

Il film hanno girato in Italia, concentrando le riprese tra le spiagge invernali della Romagna. Le location includono località come Rimini, Cesenatico e Comacchio. Le riprese hanno sfruttato case isolate, stazioni ferroviarie malinconiche, bar chiusi, centri sportivi e spiagge deserte. Le ambientazioni, pertanto, accentuano in modo significativo il senso di vuoto e di sospensione emotiva tra i protagonisti.

Spiaggia invernale deserta con il mare grigio, tipica delle riprese in Romagna nel film Paternal Leave.

Trama del film Paternal Leave

Leo (Juli Grabenhenrich) è una ragazza tedesca di 15 anni. Ella scopre che il suo padre biologico è di nazionalità italiana. Senza avvisare nessuno della sua decisione, prende un treno e arriva sulla riviera romagnola. Qui, vive Paolo (Luca Marinelli), un uomo profondamente solitario e irrisolto. Perciò, l’incontro improvviso tra i due è carico di forte tensione emotiva, silenzi imbarazzanti e pesanti aspettative. Infatti, Paolo non sapeva di avere una figlia. Di conseguenza, si sente assolutamente inadeguato a ricoprire un ruolo paterno. Nel frattempo, Leo cerca con urgenza risposte e quel legame familiare profondo che non ha mai avuto. Il film, quindi, narra il confronto tra generazioni, esplorando la fragilità maschile e il profondo bisogno di riconoscimento affettivo.

Spoiler finale

Dopo giorni di convivenza che risulta forzata, Leo decide di tornare in Germania. Tuttavia, lascia a Paolo una lettera toccante in cui lo esorta a non arrendersi alla vita. Il film si chiude con Paolo che osserva l’immensità del mare, mentre in sottofondo si ascolta la voce di Leo che recita: “Non sei il padre che volevo, ma sei quello che ho trovato”.

Luca Marinelli (Paolo) guarda il mare con un'espressione pensierosa sulla spiaggia.

Cast completo del film Paternal Leave

Il cast riunisce attori italiani e tedeschi in ruoli che risultano delicati e realistici, donando autenticità alla narrazione.

  • Luca Marinelli: Paolo
  • Juli Grabenhenrich: Leo
  • Arturo Gabbriellini: amico di Paolo
  • Joy Falletti Cardillo: barista
  • Gaia Rinaldi: madre di Leo
  • Gabriele Carà: allenatore
  • Alissa Jung: voce narrante
  • Giulia Salerno: receptionist
  • Marco Palvetti: poliziotto
  • Elena Lietti: insegnante
  • Lorenzo Gioielli: medico
  • Chiara Celotto: compagna di viaggio

