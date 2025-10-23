Il film hanno girato in Italia , concentrando le riprese tra le spiagge invernali della Romagna . Le location includono località come Rimini , Cesenatico e Comacchio . Le riprese hanno sfruttato case isolate , stazioni ferroviarie malinconiche, bar chiusi , centri sportivi e spiagge deserte . Le ambientazioni, pertanto , accentuano in modo significativo il senso di vuoto e di sospensione emotiva tra i protagonisti.

La regia porta la firma di Alissa Jung . Ella dirige il marito Luca Marinelli , con cui ha recitato in precedenza nella miniserie Maria di Nazaret. Cura la produzione Vision Distribution , con sede in Germania e Italia . I protagonisti principali sono : Luca Marinelli , Juli Grabenhenrich , Arturo Gabbriellini , Joy Falletti Cardillo , Gaia Rinaldi e Gabriele Carà .

Trama del film Paternal Leave

Leo (Juli Grabenhenrich) è una ragazza tedesca di 15 anni. Ella scopre che il suo padre biologico è di nazionalità italiana. Senza avvisare nessuno della sua decisione, prende un treno e arriva sulla riviera romagnola. Qui, vive Paolo (Luca Marinelli), un uomo profondamente solitario e irrisolto. Perciò, l’incontro improvviso tra i due è carico di forte tensione emotiva, silenzi imbarazzanti e pesanti aspettative. Infatti, Paolo non sapeva di avere una figlia. Di conseguenza, si sente assolutamente inadeguato a ricoprire un ruolo paterno. Nel frattempo, Leo cerca con urgenza risposte e quel legame familiare profondo che non ha mai avuto. Il film, quindi, narra il confronto tra generazioni, esplorando la fragilità maschile e il profondo bisogno di riconoscimento affettivo.

Spoiler finale

Dopo giorni di convivenza che risulta forzata, Leo decide di tornare in Germania. Tuttavia, lascia a Paolo una lettera toccante in cui lo esorta a non arrendersi alla vita. Il film si chiude con Paolo che osserva l’immensità del mare, mentre in sottofondo si ascolta la voce di Leo che recita: “Non sei il padre che volevo, ma sei quello che ho trovato”.