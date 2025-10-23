The Elixir è un film horror distribuito da Netflix, diretto da Kimo Stamboel, noto per The Queen of Black Magic.

Il film mescola folklore locale, tensione familiare e apocalisse zombie, con un’estetica cupa e viscerale.

Regia, produzione e protagonisti del film The Elixir

La regia è firmata da Kimo Stamboel, alla sua prima incursione nel genere zombie.

La sceneggiatura è scritta da Kimo Stamboel, Khalid Kashogi e Agasyah Karim.

La produzione è curata da Netflix Indonesia, con sede in Indonesia.

Protagonisti principali sono Mikha Tambayong, Eva Celia, Marthino Lio, Dimas Anggara, Varen Arianda Calief e Donny Damara.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato in Indonesia, nei pressi di Yogyakarta, in un villaggio rurale chiamato Wanirejo.

Le location includono foreste tropicali, abitazioni tradizionali, templi locali e sentieri montani, con un forte legame al paesaggio e alla spiritualità del luogo.

Trama del film The Elixir

In un villaggio remoto vicino a Yogyakarta, un elisir misterioso viene scoperto e utilizzato per scopi rituali.

Ma l’antico liquido ha un effetto devastante: risveglia i non-morti, trasformando gli abitanti in zombie assetati di sangue.

La famiglia di Kenes (Eva Celia) si ritrova al centro dell’incubo, costretta a mettere da parte i conflitti interni per sopravvivere.

Il film alterna momenti di terrore puro a riflessioni sul passato, la colpa e la redenzione.

Spoiler finale

Nel climax finale, Kenes scopre che l’elisir è legato a un rito di purificazione interrotto secoli prima.

Per fermare l’epidemia, deve completare il rituale, sacrificando qualcosa di personale.

Il film si chiude con il villaggio in rovina e Kenes che si allontana da sola, mentre i primi raggi dell’alba illuminano i campi devastati.

Cast completo del film The Elixir