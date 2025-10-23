La felicità che mi spetta Tv2000
Film commedia

La felicità che mi spetta film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Tv2000

Aurora Broschi
23 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La felicità che mi spetta (Ma part du gâteau) è un film di genere commedia drammatica francese. La direzione porta la firma di Cédric Klapisch, e la messa in onda avviene su Tv2000. Il film affronta con un mix di ironia e realismo il tema scottante della crisi economica, delle profonde disuguaglianze sociali e, in sostanza, della ricerca di una dignità personale in un mondo diviso.

Il cast del film La felicità che mi spetta con Karin Viard e Gilles Lellouche uno di fronte all'altra.

Regia, produzione e protagonisti del film La felicità che mi spetta

La regia spetta a Cédric Klapisch, un autore rinomato per opere come L’appartamento spagnolo e Ritorno a casa. Cura la produzione Ce qui me meut, con sede in Francia. I protagonisti principali sono: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, Jean-Pierre Martins e Raphaële Godin.

Dove è stato girato?

Il film hanno girato interamente in Francia, esplorando la distanza tra Dunkerque e Parigi. Le riprese hanno incluso quartieri popolari, i freddi uffici finanziari, abitazioni borghesi e luminose scuole di danza. Le location, quindi, mettono in netto contrasto il mondo operaio e la realtà dell’alta finanza, creando un forte dualismo visivo.

Panoramica di un quartiere di Dunkerque o Parigi, mostrando il contrasto tra le ambientazioni del film.

Trama del film La felicità che mi spetta

France (Karin Viard) è una madre forte che cresce tre figlie e vive a Dunkerque. Quando la fabbrica in cui lavora chiude, perde il suo impiego e si trova di fronte a una crisi. Perciò, decide di trasferirsi a Parigi per cercare un nuovo lavoro. In seguito, trova impiego come domestica presso Steve (Gilles Lellouche), un manager finanziario e trader arrogante e profondamente distante dal mondo reale. Infatti, l’uomo ha contribuito indirettamente alla crisi che ha colpito France. Nonostante ciò, tra i due nasce un rapporto ambiguo e complesso. Quindi, la loro interazione è fatta di tensioni latenti, sottile attrazione e frequenti scontri ideologici. Il film, di conseguenza, riflette profondamente sul concetto sfuggente di felicità, sulle ingiustizie sociali palesi e sulla possibilità concreta di riscatto individuale. A conti fatti, France costruisce il proprio percorso verso l’indipendenza.

Spoiler finale

Nel finale, France scopre che Steve ha avuto un coinvolgimento diretto nella chiusura della sua fabbrica. Dopo un confronto acceso e carico di risentimento, decide di abbandonare il lavoro e di tornare a Dunkerque. Qui, apre una scuola di danza, destinandola a ragazze in difficoltà. Il film si chiude con France che insegna con gioia alle figlie e alle allieve. Sorride, sottolineando che la felicità non è un privilegio che si riceve, ma una conquista che si ottiene con la lotta.

Scena finale del film che mostra France (Karin Viard) che insegna danza in una sala luminosa.

Cast completo del film La felicità che mi spetta

Il cast riunisce attori francesi noti sia per ruoli che affrontano tematiche sociali sia per performance brillanti, assicurando una grande varietà di toni.

  • Karin Viard: France
  • Gilles Lellouche: Steve
  • Audrey Lamy: collega di France
  • Jean-Pierre Martins: ex operaio
  • Raphaële Godin: figlia maggiore
  • Fred Ulysse: padre di France
  • Kevin Bishop: trader
  • Marine Vacth: stagista
  • Zinedine Soualem: portiere
  • Karole Rocher: insegnante
  • Laurent Bateau: consulente
  • Céline Sallette: vicina di casa

