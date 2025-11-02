“Dead Man Down Il sapore della vendetta” è un avvincente thriller diretto da Niels Arden Oplev, in onda su 20 Mediaset domenica 2 novembre 2025 alle ore 21:09. Ambientato in una cupa e spietata New York, il film narra l’incontro tra due anime ferite, le cui esistenze si intrecciano in una spirale di vendetta e redenzione. La regia, che si distingue per la sua capacità di unire azione, romanticismo e introspezione psicologica, guida lo spettatore in un racconto oscuro e ricco di tensione.

Regia, produzione e protagonisti del film Dead Man Down Il sapore della vendetta

La regia porta la firma di Niels Arden Oplev, già acclamato per il successo di Uomini che odiano le donne. La sceneggiatura, invece, è opera di J.H. Wyman, che costruisce una trama complessa e avvincente. Il film è una coproduzione tra Original Film, Frequency Films, IM Global e WWE Studios, distribuito in Italia da Lucky Red. I protagonisti principali sono Colin Farrell nel ruolo di Victor, un uomo tormentato dal passato, e Noomi Rapace, che interpreta Beatrice, una donna dal fascino enigmatico. Accanto a loro, spiccano Terrence Howard nella parte dello spietato boss Alphonse Hoyt e Dominic Cooper in quella di Darcy, un amico di Victor.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato prevalentemente negli Stati Uniti, con New York come sfondo principale. Le riprese si sono concentrate in quartieri metropolitani desolati, magazzini abbandonati, garage bui, appartamenti anonimi e strade notturne, che accentuano l’atmosfera cupa e opprimente della storia. La fotografia, curata da Paul Cameron, avvolge la narrazione in un’estetica urbana e tetra, quasi a riflettere l’animo tormentato dei protagonisti.

Trama del film Dead Man Down Il sapore della vendetta

La storia segue Victor (Colin Farrell), un immigrato ungherese ed ex soldato delle forze speciali che si è infiltrato nell’organizzazione criminale del boss Alphonse Hoyt (Terrence Howard). Dietro la sua lealtà apparente, Victor cova un profondo desiderio di vendetta per la brutale morte della moglie e della figlia, ordinate proprio da Alphonse. La sua missione di giustizia personale subisce una svolta inaspettata quando incontra Beatrice (Noomi Rapace), la sua vicina di casa.

La donna, il cui volto porta le cicatrici di un incidente stradale causato da un pirata della strada, scopre casualmente la vera natura di Victor. Di conseguenza, lo ricatta, chiedendogli di eliminare l’uomo che le ha rovinato la vita in cambio del suo silenzio. Inizialmente, il loro legame nasce da un patto di reciproca convenienza, ma ben presto si trasforma in un’intensa relazione. Sullo sfondo di una New York oscura e pericolosa, le loro storie si intrecciano in un complesso piano di vendetta incrociata, costellato di sparatorie, tradimenti e profondi conflitti morali.

Spoiler finale

Nel climax della vicenda, Victor attua il suo piano finale per annientare Alphonse e la sua banda, riuscendo finalmente a vendicare la sua famiglia. Parallelamente, Beatrice, grazie anche al supporto di Victor, che si rifiuta di uccidere il suo aggressore per non caricarla del peso di un omicidio, trova la forza di affrontare il suo passato e di guardare avanti. Il film si conclude con i due protagonisti che, dopo essere sopravvissuti a una violenta sparatoria, si lasciano alle spalle il passato e una New York carica di dolore, per iniziare insieme una nuova vita.

Cast completo del film Dead Man Down Il sapore della vendetta

Il cast riunisce attori di grande talento, capaci di dare vita a personaggi intensi e drammatici.