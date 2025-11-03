Michele La Ginestra torna ad interpretare, a partire da lunedì 3 novembre, il personaggio di Don Michele. Su TV2000, in prima serata, esordisce Canonico 3, fiction prodotta dalla televisione della Conferenza Episcopale Italiana.

Canonico 3, regista e le novità

Realizzata dalla società Map to the stars per conto di Tv2000, la terza stagione della serie è composta, in totale, da quattordici puntate. La regia è affidata a Peppe Toia, mentre la sceneggiatura è scritta da Sara Lorenzini, Eros Tumbarello, Adriano Bennicelli e Mario Bellina.

Le riprese si sono svolte tra Roma e la Liguria. Le novità riguardano principalmente il cast, che è formato da alcune new entry. La principale è rappresentata da Debora Villa, che per la prima volta in carriera interpreta una suora. Il suo personaggio si chiama Suor Betta ed è una religiosa decisamente fuori dagli schemi, che ha una visione della vita e della fede moderna.

Altri nuovi ingressi nella serie sono Alessandro Quattro, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Angelica Accarino e Giulia Musso.

Canonico 3, la trama

Al centro di Canonico 3 vi sono le elezioni per individuare il nuovo sindaco di Roccaspera ed in corsa vi sono due candidati. Il primo è Armando, ex militare rientrato in paese che lavora in una cooperativa agricola, fondamentale nella passata stagione per smascherare gli intrighi della ex prima cittadina. Il secondo è Bruno Mariotti (Federico Perrotta), tuttofare della parrocchia che mira a fare colpo sulla perpetua Angela (Mariateresa Pascale).

Il protagonista Don Michele, intanto, è costretto a fare i conti con un periodo di vita complesso, ma può contare sull’aiuto della nuova arrivata Suor Betta. Esuberante e con un carattere forte, è stata inviata dal Vescovo con l’obiettivo di aiutare il personaggio principale e l’intera comunità.

I segreti di Malak

Nel corso di Canonico 3, a Roccaspera arriva Giulio (Alessandro Quattro). Ex militare ed amico di Armando, ha deciso di trasferirsi nel borgo con il figlio adolescente per cercare di ricominciare da zero. Inoltre, il protagonista entra in contatto con Malak (Cristiana Capolino), giovane donna di origine sinti in fuga che porta con sé dei segreti.

Canonico 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Canonico 3, che prende il via, con la prima puntata, lunedì 3 novembre su TV2000.