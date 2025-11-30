Il canale televisivo Sky Cinema Uno trasmette in prima serata il film Mickey 17. Questa attesa pellicola di fantascienza trae ispirazione dal romanzo Mickey7, scritto dall’autore Edward Ashton. Inoltre, il progetto segna il ritorno trionfale del regista sudcoreano Bong Joon-ho, il quale aveva precedentemente conquistato il pubblico e la critica mondiale con il capolavoro Parasite. Gli spettatori potranno immergersi in un’avventura visivamente straordinaria che mescola satira sociale e thriller spaziale.

Regia, produzione e protagonisti del film Mickey 17

Bong Joon-ho firma la regia di questo ambizioso lungometraggio. Egli ha curato personalmente anche la sceneggiatura, adattando il testo letterario di Edward Ashton per il grande schermo. Warner Bros., Plan B Entertainment e altre case di produzione internazionali hanno gestito l’intero progetto, investendo risorse ingenti. Robert Pattinson guida il cast nel ruolo del protagonista Mickey Barnes. Accanto a lui, attori del calibro di Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Toni Collette offrono performance intense e memorabili.

Dove ha lavorato la troupe?

La troupe ha effettuato le riprese dividendo il lavoro tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Gli scenografi hanno costruito set futuristici di grande impatto visivo. Inoltre, i tecnici hanno creato ambientazioni specifiche che riproducono fedelmente il pianeta ghiacciato Nifheim. Questi scenari non fungono solo da sfondo, ma amplificano il senso di isolamento e la freddezza tecnologica che permeano l’intera narrazione.

Trama del film Mickey 17

Inizialmente, la narrazione trasporta lo spettatore in un futuro distopico e inquietante. Infatti, disastri climatici irreversibili e una sovrappopolazione insostenibile hanno devastato il pianeta Terra. In questo scenario, incontriamo Mickey Barnes (Robert Pattinson). Nello specifico, egli opera come un “duplicabile”. Dunque, l’uomo accetta di compiere missioni suicide poiché la corporazione lo clona ogni volta che il suo corpo cessa di vivere, mantenendo intatta la sua memoria. Tuttavia, il destino riserva una sorpresa inaspettata. Mentre svolge un compito pericoloso sul pianeta ostile Nifheim, la versione numero 17 sopravvive miracolosamente a un incidente mortale.

Di conseguenza, egli fa ritorno alla base operativa per riprendere il suo ruolo. Sfortunatamente, qui scopre che la sua copia numero 18 ha già occupato il suo posto, credendolo morto. Pertanto, i due Mickey devono convivere in segreto per evitare l’incenerimento immediato. Inoltre, questa coesistenza forzata genera situazioni grottesche e tensioni crescenti. Per questo motivo, il film esplora temi profondi come la natura dell’identità umana e il valore del sacrificio. Infine, l’opera utilizza la satira per criticare le dinamiche di sfruttamento lavorativo.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva, Mickey 17 e Mickey 18 comprendono di dover unire le forze. I due cloni collaborano strettamente per salvare la missione e proteggere l’intero equipaggio da una minaccia imminente. La pellicola termina lasciando nello spettatore interrogativi irrisolti sull’etica della clonazione e sul reale valore della vita umana in un universo dominato dalla tecnologia e dal profitto.

Cast completo del film Mickey 17

Il lungometraggio vanta un ensemble di attori che unisce star hollywoodiane a talenti internazionali, garantendo una recitazione di altissimo livello.