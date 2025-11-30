Domenica 30 novembre, Carlo Conti interviene al TG1 delle 13:30 ed annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Come accaduto già negli ultimi anni, dunque, il Direttore artistico della kermesse ha scelto il telegiornale dell’ammiraglia per comunicare, al grande pubblico, i 30 artisti che, a febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston. L’annuncio arriva una settimana dopo la data prevista inizialmente. In un primo momento, infatti, Conti avrebbe dovuto presenziare al TG1 lo scorso 23 novembre, ma ha deciso di posticipare il tutto di sette giorni per rispettare il lutto dovuto alla scomparsa di Ornella Vanoni.

Sanremo 2026 Big in gara, l’elenco

Carlo Conti, visibilmente emozionato e dialogando in studio con la giornalista Sonia Sarno, comunica i Big del Festival di Sanremo, che sono i seguenti:

Tommaso Paradiso; Chiello; Serena Brancale; Fulminacci; Ditonellapiaga; Fedez con Marco Masini; Leo Gassman; SAYF; Arisa; Tredici Pietro; Sal Da Vinci; Samurai Jay; Malika Ayane; Luchè; Raf; Bambole di Pezza; Ermal Meta; Nayt; Elettra Lamborghini; Michele Bravi; J-AX; Enrico Nigiotti; Maria Antonietta e Colombre; Francesco Renga; Mara Sattei; LDA con Aka7even; Dargen D’Amico; Levante Eddie Brock; Patty Pravo.

Tante sorprese nella lista di Conti

La lista dei Big del Festival di Sanremo 2026 è decisamente eterogenea e ricca di sorprese. Nonostante non ci siano veri e propri big dell’attuale musica italiana, il cast messo a punto da Carlo Conti presenta comunque degli spunti interessanti.

Vi sono, in primis, i debutti assoluti sul palco dell’Ariston di Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, e quello delle giovani artiste indie Colombre e Maria Antonietta. Prima apparizione per Nayt, rapper classe 1994, per il gruppo Bambole di Pezza, gruppo rock che dedica i propri brani alle istanze del femminismo, per il rapper Luchè e per Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e protagonista dell’estate nella hit Che gusto c’è, realizzata con Fabri Fibra. Altri esordi sono quelli di Eddie Brock, cantautore ed operatore turistico noto per il singolo Non è mica te, di Chiello, lo scorso anno protagonista della serata dei duetti insieme a Rose Villain, e del rapper italo-tunisino Sayf. Infine, molta curiosità per Samurai Jay, rapper napoletano molto seguito soprattutto sui social.

Sanremo 2026 Big in gara, i ritorni

Ma nella lista dei Big in gara di Sanremo 2026 vi sono dei ritorni decisamente molto attesi. Per il secondo anno di fila gareggiano Serena Brancale e Fedez, seppur insieme a Marco Masini, con cui ha duettato nella serata delle Cover nel 2025. Undicesima partecipazione alla kermesse per Patty Pravo, che in carriera non ha mai vinto il Festival ma ha ottenuto quattro premi della critica.

Altri ritorni sono quelli di Elettra Lamborghini, co-conduttrice dello scorso anno, di Enrico Nigiotti (non partecipava dal 2000), di Michele Bravi (ultima partecipazione nel 2022) e di Dargen D’Amico (dopo il successo con Onda alta nel 2024). Mancavano dal 2023, invece, sia Levante che Mara Sattei. Altri ritorni sono rappresentati da Leo Gassman (vincitore Nuove Proposte nel 2020), di Sal Da Vinci (assente dal 2010), di Ditonellapiaga (prima volta da solista, nel 2022 ha duettato con Rettore) di Fulminacci e Malika Ayane, assenti dal 2021, e di J-Ax.

Quinta volta in gara per Raf, che torna sul palco dei Big a dieci anni di distanza dall’ultima volta. La quota talent è occupata dal duetto LDA-Aka7even, entrambi lanciati da Amici.

Coloro che hanno vinto

Infine, fra i Big del Festival di Sanremo 2026 ve ne sono vari che, in passato, hanno già vinto la kermesse. In primis Arisa, che nel 2014 ha trionfato con il brano Controvento. C’è Ermal Meta, che nel 2018, insieme a Fabrizio Moro, ha sollevato il trofeo con Non mi avete fatto niente. Francesco Renga, invece, nel 2005 ha vinto con Angelo. Infine, c’è Marco Masini, che ha ottenuto il titolo nel 2004 con L’uomo volante.