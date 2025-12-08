Il film Il Signore degli Anelli La Guerra dei Rohirrim (titolo originale: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) è disponibile per la visione su Sky Cinema Action. Diretto da Kenji Kamiyama, questo lungometraggio d’animazione si configura come un epico prequel, ambientato cronologicamente 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia di Tolkien. La storia si concentra sulle gesta eroiche del leggendario re di Rohan, Helm Mandimartello, figura storica da cui prende il nome la celebre fortezza del Fosso di Helm. Il film espande la mitologia della Terra di Mezzo con una narrazione ricca di azione e drammaticità.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Signore degli Anelli La Guerra dei Rohirrim

La direzione è curata da Kenji Kamiyama, un regista di fama internazionale, noto soprattutto per aver diretto il capolavoro d’animazione Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

La produzione coinvolge una collaborazione tra entità statunitensi e giapponesi, grazie al supporto di New Line Cinema, Warner Bros. Animation e Sola Entertainment.

I protagonisti principali a cui prestano la loro voce (nella versione originale) sono: Brian Cox, che dà voce a Helm Mandimartello, Gaia Wise (Héra) e Miranda Otto, che torna a interpretare Éowyn, la narratrice della storia.

Dove è stato girato?

Essendo un film d’animazione di alto livello, le riprese fisiche non risultano presenti. L’intero processo produttivo, che include la creazione dei contenuti e l’animazione, è stato realizzato tra gli Stati Uniti e il Giappone, con le animazioni curate dallo studio Sola Entertainment e la supervisione esecutiva di Warner Bros. Animation.

Trama del film Il Signore degli Anelli La Guerra dei Rohirrim

Il film si svolge circa due secoli prima degli eventi della saga principale de Il Signore degli Anelli. La trama narra l’epica storia di Helm Mandimartello, il valoroso re di Rohan. Il re si trova costretto a difendere con tutte le sue forze il suo popolo dall’attacco feroce di Wulf, il signore delle terre di Dunland, mosso da un’inesorabile sete di vendetta per la morte del padre. Di conseguenza, questa sanguinosa battaglia porta all’ideazione e alla costruzione della celebre e inespugnabile fortezza del Fosso di Helm. Intanto, questo luogo diventerà poi il teatro dello scontro cruciale tra l’esercito di Théoden e gli Uruk-hai di Saruman nel celebre capitolo de Le Due Torri.

Nonostante ciò, la forza di Wulf mette a dura prova la resistenza di Rohan. Perciò, Helm deve ricorrere a strategie estreme per proteggere i suoi sudditi. Poi, la costruzione della fortezza simboleggia la tenacia del popolo. Quindi, il film getta luce su un periodo oscuro della storia di Rohan. Eppure, la speranza non abbandona i difensori. Alla fine, il sacrificio del re garantisce la salvezza. La narrazione esplora il tema del sacrificio, della leadership in tempi di crisi e delle origini di uno dei luoghi più iconici della Terra di Mezzo.

Spoiler finale

Nel momento più drammatico e conclusivo della vicenda, Helm Mandimartello compie un gesto eroico: sacrifica la propria vita per difendere strenuamente il suo popolo dall’assalto nemico. La sua leggenda si trasforma in mito e diventa immortale, e il Fosso di Helm resta come un simbolo tangibile di ineguagliabile resistenza e speranza per le generazioni future di Rohan, collegando direttamente il prequel alla saga cinematografica nota al pubblico.

Cast completo del film Il Signore degli Anelli La Guerra dei Rohirrim

Il cast vocale riunisce attori di grande spessore e intensità drammatica, capaci di conferire profondità ai personaggi animati. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno prestato la loro voce ai protagonisti (voci originali):