Il film Tron Ares è disponibile per la visione sulla piattaforma Prime Video. Joachim Rønning ne cura la direzione, realizzando il terzo capitolo atteso della saga cinematografica iniziata con il capostipite Tron nel 1982 e proseguita con Tron: Legacy nel 2010. La narrazione sviluppa la complessa missione di un sofisticato programma digitale, chiamato Ares, che, per la prima volta nella storia dell’umanità, viene inviato nel mondo reale. Il film promette di esplorare nuove e affascinanti frontiere del conflitto tra mondo digitale e realtà fisica.

Regia, produzione e protagonisti del film Tron Ares

La direzione spetta a Joachim Rønning, un regista con esperienza nei blockbuster ad alto impatto visivo.

La produzione è di origine statunitense, curata da Disney, il detentore storico della saga. La distribuzione è affidata a Prime Video.

I protagonisti principali che animano il racconto fantascientifico sono: Jared Leto, che interpreta il complesso ruolo di Ares, Greta Lee (Doctora), Evan Peters (Milo), Jodie Turner-Smith (Athena), Gillian Anderson (Comandante) e Cameron Monaghan (Kai).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte principalmente in Regno Unito e Canada. Sono stati utilizzati set futuristici e si è fatto ampio ricorso a effetti visivi avanzati per ricreare le ambientazioni digitali della Rete. Alcune sequenze significative sono state girate anche a Los Angeles, completando il mix di ambienti reali e virtuali.

Trama del film Tron Ares

La storia si concentra su Ares (Jared Leto), un programma digitale sviluppato con sofisticatissime capacità, che viene inviato dal mondo virtuale della Rete a quello reale per compiere una missione estremamente pericolosa. Di conseguenza, per la prima volta nella storia, l’umanità si trova ad affrontare un essere dotato di intelligenza artificiale avanzata proveniente dall’ambiente digitale. Intanto, questa discesa nel mondo fisico mette in discussione i confini tra vita reale e vita virtuale.

Nonostante ciò, il film esplora intensamente il conflitto ideologico tra tecnologia e umanità, con Ares che deve affrontare un dilemma etico. Perciò, deve scegliere se la sua missione finale è diventare una minaccia incontrollabile per il mondo reale o se, invece, deve agire come un alleato e un ponte tra i due mondi. Poi, i suoi creatori nel mondo reale cercano di controllarlo, ma invano. Quindi, le sue azioni hanno ripercussioni immense e inaspettate. Eppure, la sua natura digitale lo rende imprevedibile. Alla fine, il suo impatto sul destino umano è inevitabile. La narrazione si sviluppa come un thriller fantascientifico che esplora i confini dell’identità e della coscienza nell’era digitale.

Spoiler finale

Nel momento culminante della pellicola, Ares è costretto ad affrontare il dilemma esistenziale che definisce il suo ruolo: la scelta definitiva tra distruggere o proteggere l’umanità e il mondo reale. La conclusione del film è strategicamente aperta, suggerendo la possibilità di un nuovo e fragile equilibrio tra il mondo digitale e la realtà. Questa scelta narrativa prepara esplicitamente il terreno per futuri capitoli della saga, lasciando molteplici vie aperte per lo sviluppo della storia.

Cast completo del film Tron Ares

Il cast è composto da star internazionali e volti noti del cinema contemporaneo, garantendo interpretazioni di alto livello per i ruoli complessi della storia fantascientifica. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: