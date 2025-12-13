Bambi una vita nei boschi film Sky Cinema Uno
Film in tv

Bambi Una vita nei boschi: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno

Stefano Della Felce
13 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il film Bambi Una vita nei boschi (titolo originale: Bambi: A Life in the Woods) è disponibile per la visione su Sky Cinema Uno. Michel Fessler ne cura la direzione, realizzando un live‑action del 2024/2025. Questa produzione riporta sullo schermo il celebre e amato romanzo di Felix Salten. Il film si distingue per un tono volutamente realistico e naturalistico, allontanandosi drasticamente dall’immaginario edulcorato tipico di Disney. La narrazione sviluppa la crescita del giovane cerbiatto Bambi, mostrando la meraviglia della natura, i pericoli del bosco e il duro ma necessario equilibrio della vita selvaggia.

Locandina del film Bambi Una vita nei boschi che mostra un cerbiatto in un bosco realistico

Regia, produzione e protagonisti del film Bambi Una vita nei boschi

La direzione del film è affidata a Michel Fessler, la cui visione si concentra sulla rappresentazione autentica della vita animale e della natura.
La produzione è di origine europea, con un forte e marcato taglio naturalistico e documentaristico, che enfatizza il realismo visivo.
I protagonisti principali (che includono sia le voci che gli interpreti umani e animali) sono: Francesca Michielin (che presta la sua voce per la versione italiana di un personaggio chiave), l’attrice e cantante Mylène Farmer e Senta Berger.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente nelle vaste e incontaminate foreste del Loiret, in Francia. Queste ambientazioni naturali sono state scelte appositamente per restituire l’immagine di un bosco autentico, selvaggio e primordiale, in netta contrapposizione con qualsiasi tipo di idealizzazione fiabesca.

Scena del film Bambi Una vita nei boschi che mostra Bambi nel bosco

Trama del film Bambi Una vita nei boschi

Il film si concentra sul processo di crescita del cerbiatto Bambi. Il giovane animale vive i suoi primi giorni felice e protetto nel bosco insieme alla madre, imparando i primi rudimenti della sopravvivenza e a riconoscere i pericoli. Accanto a lui, ci sono i suoi fedeli amici del bosco: un corvo, un coniglio, un procione e la cerbiattina Faline, sua compagna di giochi e confidente. Con l’arrivo dell’autunno, ecco che la stagione della caccia sconvolge la sua esistenza. Di conseguenza, subisce la perdita improvvisa e drammatica della madre, un evento che lo lascia smarrito e completamente solo.

Intanto, in questo momento di profonda disperazione, Bambi scopre la presenza del Principe della Foresta, suo padre. Nonostante ciò, il padre, una figura solitaria e potente, veglia su di lui e lo guida, con severità e amore, verso la maturità e l’accettazione del suo destino. Perciò, il film racconta la lotta quotidiana e spietata per la sopravvivenza. Poi, la bellezza incontaminata del bosco fa da sfondo a un racconto sul passaggio dall’infanzia all’età adulta. Quindi, ogni scena bilancia un tono poetico con un crudo realismo naturalistico. Eppure, l’amore filiale resta il motore del cambiamento. Alla fine, l’accettazione del suo ruolo assicura la continuità del bosco. La trama è una profonda meditazione sul ciclo della vita, la perdita e l’eredità.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Bambi, attraverso un lungo e doloroso percorso, affronta con coraggio e maturità tutte le difficoltà della vita selvaggia. Egli trova la forza interiore per accettare il suo destino e diventare il nuovo Principe della Foresta, assumendo il ruolo che un tempo era ricoperto dal padre. La conclusione celebra il ciclo naturale e ininterrotto della vita e la continuità della foresta, dove il lutto si tramuta in forza vitale e leadership.

Bambi adulto che osserva il bosco nel finale del film

Cast completo del film Bambi Una vita nei boschi

Il cast comprende attori e figure di spicco che, attraverso le loro interpretazioni vocali e la loro presenza, conferiscono autorevolezza e profondità emotiva ai personaggi.

  • Mylène Farmer: ruolo principale
  • Senta Berger: ruolo principale
  • Arja Koriseva: ruolo principale
  • Francesca Michielin: voce italiana di un personaggio chiave

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.