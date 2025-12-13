Il film Vicky e il suo cucciolo (titolo originale: Mystère) è disponibile per la visione su Sky Cinema Family. Denis Imbert ne cura la direzione, realizzando un film francese datato 2021 che unisce in modo commovente gli elementi del dramma e dell’avventura a una forte componente familiare. La narrazione si concentra sul legame speciale e curativo che nasce tra una bambina in lutto e un cucciolo misterioso, un incontro inatteso che cambierà per sempre la sua vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Vicky e il suo cucciolo

La direzione del film è affidata a Denis Imbert, un regista capace di cogliere la bellezza della natura e la complessità delle emozioni umane.

La produzione è di origine francese, realizzata grazie alla collaborazione tra Radar Films, Gaumont e altre società europee.

I protagonisti principali che animano il dramma familiare e l’avventura sono: Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino e Tchéky Karyo.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Francia, focalizzandosi principalmente sulle maestose montagne del Cantal. Questa ambientazione è centrale non solo come sfondo visivo, ma anche nella trama stessa del film, offrendo un contesto naturale e selvaggio perfetto per l’avventura che si sviluppa.

Trama del film Vicky e il suo cucciolo

Victoria, una bambina di otto anni, si è chiusa in un silenzio doloroso dopo la tragica morte della madre. Di conseguenza, il padre Stéphane, nel disperato tentativo di aiutarla, decide di trasferirsi con la bambina in un piccolo e isolato paese di montagna situato nel Cantal. Intanto, spera che il contatto con la natura selvaggia e incontaminata possa aiutarla a ritrovare la serenità perduta e la parola. Un giorno, durante una passeggiata solitaria, Victoria trova un cucciolo abbandonato e lo porta di nascosto nella loro casa. Nonostante ciò, il cucciolo, chiamato Mystère, riaccende in lei emozioni sopite da tempo. Perciò, grazie alla sua presenza, la bambina comincia lentamente a uscire dal mutismo e a interagire nuovamente con il mondo.

Poi, il padre, inizialmente all’oscuro, scopre la verità. Quindi, la sua sorpresa si trasforma in paura quando realizza la vera identità di Mystère: non è un semplice cane, ma un cucciolo di lupo. Eppure, il legame tra Victoria e Mystère è troppo forte per essere interrotto. Alla fine, l’intera famiglia si trova a dover affrontare paure, i pregiudizi della comunità e le enormi difficoltà pratiche legate alla crescita di un animale selvatico. La narrazione esplora il potere curativo dell’amicizia e il coraggio di una bambina nel lutto.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, la verità sulla natura selvaggia di Mystère costringe Victoria e suo padre a prendere una decisione molto difficile e cruciale, che riguarda il futuro dell’animale. Il film si chiude con un messaggio di profondo rispetto per la natura e per l’indipendenza della fauna selvatica. Inoltre, celebra l’accettazione del dolore e la rinascita emotiva di Victoria, che ha superato il trauma grazie all’amore incondizionato del cucciolo.

Cast completo del film Vicky e il suo cucciolo

Il cast riunisce attori francesi noti per le loro intense interpretazioni, che conferiscono profondità al dramma familiare. Di seguito l’elenco completo degli interpreti: