Sabato 13 dicembre si svolge la finale del Junior Eurovision Song Contest 2025. La kermesse si svolge presso il suggestivo Gymnastic Hall dell’Olympic Village di Tbilisi, in Georgia.

Junior Eurovision Song Contest 2025, per l’Italia c’è in gara Leonardo Giovannangeli

Fra le nazioni protagoniste dello Junior Eurovision Song Contest 2025 c’è, ancora una volta, l’Italia. Il nostro paese, nella kermesse dedicata ai migliori artisti europei con una età fra i 9 ed i 14 anni, ha partecipato in dieci occasioni ed ha vinto una sola volta, nel 2014, grazie a Vincenzo Cantiello.

Quest’anno, le speranze sono riposte su Leonardo Giovannangeli. Il cantante è noto al pubblico di Rai 1 per essere riuscito ad arrivare in finale durante la terza edizione di The Voice Kids 3. Durante la finalissima del 13 dicembre, cerca di ottenere un ottimo piazzamento con il singolo intitolato Rockstar.

La performance è supportata, alla Direzione Creativa, da Claudio Santucci (Studio Giò Forma), alla regia camere da Cristian Biondani, alle coreografie da Erika Rombaldoni, alla programmazione luci da Blearred ed infine, alle grafiche, da Roof Video Design.

La diretta su Rai 2

Nel nostro paese, proprio come accade con l’Eurovision Song Contest, anche la versione dedicata ai minori è visibile, in diretta ed in esclusiva, sulle reti Rai. In particolare, l’attesa finale, al via alle ore 16:40 circa, è trasmessa su Rai 2. Inoltre, è possibile seguire l’evento anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Inoltre, è possibile rivedere ciò che è accaduto durante la replica, al via alle 20:00 su Rai Gulp. Per l’Italia, la messa in onda televisiva è firmata da Rai Kids, con la diretta dagli studi Rai del Centro di produzione “Piero Angela” di Torino. La trasmissione​ è resa accessibile da Rai Pubblica Utilità, con sottotitoli e audiodescrizione per garantire a tutti la possibilità di seguire la kermesse.

Junior Eurovision Song Contest 2025, chi sono i conduttori

Il narratore italiano dello Junior Eurovision Song Contest 2025 è il confermato Mario Acampa. Quest’ultimo, conduttore e regista d’opera al Teatro alla Scala, racconta la manifestazione canora dal 2017.

Al suo fianco, durante la diretta, si alternano vari ospiti. Il primo è Luca Tommassini, ballerino e coreografo che nella sua carriera ha lavorato con star del calibro di Madonna, Prince, Michael Jackson e Whitney Houston. Spazio, poi, alla influencer Irisi Di Domenico, che sulle sue pagine social è seguita da più di due milioni di persone. Infine, è accolto Vincenzo De Lucia, che propone alcune delle sue note imitazioni, a partire da quella di Mara Venier.