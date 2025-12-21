La programmazione tv per la sera di lunedì 22 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dalla commedia romantica al cinema d’azione, includendo serie tv e programmi di approfondimento. Su Rai 1 va in onda il film Love Again, con Priyanka Chopra e Sam Heughan. Rai 2 propone un nuovo episodio della serie S.W.A.T., mentre Rai 3 dedica la serata all’approfondimento giornalistico con PresaDiretta. Le reti Mediaset alternano il kolossal cinematografico Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno su Italia 1 a reality e talk politici, mentre Sky Cinema offre una programmazione completa con titoli di successo e prime visioni.

Stasera in TV lunedì 22 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Love Again

La commedia romantica segue Mira, una donna segnata dal lutto per la perdita del fidanzato. Per elaborare il dolore, continua a inviargli messaggi al vecchio numero di cellulare, ignara che il numero è stato riassegnato a un critico musicale. Il film vede la partecipazione straordinaria di Céline Dion nel cast.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 19: Piano criminale

Prosegue la serie d’azione. L’episodio vede Hicks prepararsi a lasciare la squadra, proprio mentre sei detenuti evadono durante un programma di lavoro carcerario, costringendo Hondo e il team a un’immediata caccia all’uomo.

Rai 3 – 21:20 – PresaDiretta

Il programma di inchieste è condotto da Riccardo Iacona. Vengono affrontati temi di attualità, economia e ambiente, con reportage sul campo e testimonianze dirette.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:20 – Quarta Repubblica

Nicola Porro conduce il talk show politico, analizzando i principali fatti di politica, economia e cronaca con ospiti in studio e collegamenti esterni.

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello

Nuova puntata serale del popolare reality show, condotto da Alfonso Signorini. La serata riserva nuove dinamiche e sfide emotive per i concorrenti.

Italia 1 – 21:20 – Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

Il terzo e ultimo capitolo della celebre trilogia di Christopher Nolan, con Christian Bale nei panni di Batman. Il film vede l’eroe affrontare una nuova e letale minaccia che incombe su Gotham City.

La7 – 21:15 – 100 minuti

Programma di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione propone reportage e analisi sui temi più rilevanti della settimana.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice, sfidando quattro ristoratori italiani in una specifica zona d’Italia.

Nove – 21:25 – Little Big Italy

Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta e alla sfida tra i migliori ristoranti italiani nel mondo.

I film di questa sera in tv lunedì 22 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – The Bourne Legacy

Spin-off della saga Bourne con Jeremy Renner, che interpreta un nuovo agente segreto costretto a fuggire dai suoi stessi creatori.

Iris – 21:00 – The Town

Thriller drammatico diretto da Ben Affleck, che interpreta anche il protagonista, un rapinatore di banche a Boston.

Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato

Commedia cult italiana con la celebre coppia Adriano Celentano e Ornella Muti.

Rai Movie – 21:10 – Transamerica

Dramma on the road in cui una donna transessuale scopre di avere un figlio che non ha mai conosciuto.

I film su Sky lunedì 22 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari

Biopic di Michael Mann con Adam Driver. Un racconto sulla vita e le passioni del fondatore della casa automobilistica.

Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives

Dramma romantico candidato agli Oscar. La storia di due amici d’infanzia che si ritrovano adulti.

Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale

Il primo capitolo della saga di J.K. Rowling, un classico del fantasy per tutta la famiglia.

Sky Cinema Family – 21:00 – Encanto

Film d’animazione Disney ambientato in Colombia, che celebra la magia della famiglia Madrigal.

Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9

Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things

Thriller con Denzel Washington e Jared Leto, un’indagine tesa e complessa su un serial killer.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill

Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.

Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci

Ridley Scott racconta la storia della famiglia Gucci, tra ascesa, potere e crimine.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania

Commedia per famiglie con il duo siciliano, Luì e Sofì.

Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora

Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita, in un film drammatico e intenso.