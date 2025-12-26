Minimarket Rai Play trama
Soap e serie tv

Minimarket, su Rai Play arriva la serie tv inedita con Kevin Spacey: trama e curiosità

Matteo Tuveri
26 Dicembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Su Rai Play ha preso il via la serie tv Minimarket. Si tratta di una delle produzioni più attese di dicembre, soprattutto per il coinvolgimento di una stella del cinema internazionale.

Minimarket Rai Play

Minimarket Rai Play, regista e dove è girata

Minimarket, trasmessa esclusivamente su Rai Play, vanta la partecipazione di Kevin Spacey. Vincitore di due Premi Oscar e di un Golden Globe, ha partecipato a titoli decisamente molto noti, come I Soliti Sospetti, American Beauty, House of Cards ed Il gioco dei soldi.

Realizzata dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, la serie è nata da una idea originale di Filippo Laganà. Quest’ultimo è anche uno degli attori protagonisti, oltre che sceneggiatore. La regia, invece, è di Sergio Colabona.

La prima stagione di Minimarket è composta da un totale di dieci puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa mezz’ora. Le prime cinque sono rilasciate, su Rai Play, il 26 dicembre. I restanti, invece, sono proposti, dalla medesima piattaforma, il 9 gennaio prossimo.

Minimarket Rai Play cast

Minimarket Rai Play, la trama

Protagonista di Minimarket è Manilo Viganò, giovane ragazzo con un sogno: riuscire a diventare uno dei volti di punta del mondo dello spettacolo italiano. La realtà, tuttavia, è decisamente differente. Licenziato dal posto di lavoro, per sopravvivere è costretto a lavorare nel minimarket di proprietà del suocero, posto di fronte alla sede Rai di Via Teulada.

Fra clienti poco simpatici e le pressioni della famiglia, la vita di Manilo scorre con più di qualche difficoltà. Tutto cambia quando gli appare Kevin Spacey. Quest’ultimo è un amico immaginario, che solo lui è in grado di vedere e che è determinato a dare consigli al personaggio principale, per trasformare il suo sogno in realtà.

Spoiler finale

Per Manilo Viganò, l’opportunità per farsi conoscere arriva quando, nel minimarket nel quale lavora, fa il suo ingresso una troupe Rai. Incoraggiato da Spacey, il protagonista, di fronte alla telecamere, improvvisa un monologo che diventa virale sui social. Per Viganò si tratta di una improvvisa popolarità, che gli fa credere di essere riuscito, finalmente, ad entrare nello showbiz. Si tratta, tuttavia, di una mera illusione, perché ben presto deve fare i conti con gli effetti collaterali dell’essere famosi.

Minimarket Rai Play finale

Minimarket Rai Play, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti durante la serie tv Minimarket.

  • Filippo Laganà;
  • Kevin Spacey;
  • Paola Tiziana Cruciani;
  • Massimo Ghini;
  • Denny Mendez;
  • Massimo Wertmuller;
  • Enzo Paci;
  • Giorgia Cardinaletti;
  • Alexia;
  • Enrico Bertolino;
  • Francesco Pannofino.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.