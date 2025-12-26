Su Rai Play ha preso il via la serie tv Minimarket. Si tratta di una delle produzioni più attese di dicembre, soprattutto per il coinvolgimento di una stella del cinema internazionale.

Minimarket Rai Play, regista e dove è girata

Minimarket, trasmessa esclusivamente su Rai Play, vanta la partecipazione di Kevin Spacey. Vincitore di due Premi Oscar e di un Golden Globe, ha partecipato a titoli decisamente molto noti, come I Soliti Sospetti, American Beauty, House of Cards ed Il gioco dei soldi.

Realizzata dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, la serie è nata da una idea originale di Filippo Laganà. Quest’ultimo è anche uno degli attori protagonisti, oltre che sceneggiatore. La regia, invece, è di Sergio Colabona.

La prima stagione di Minimarket è composta da un totale di dieci puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa mezz’ora. Le prime cinque sono rilasciate, su Rai Play, il 26 dicembre. I restanti, invece, sono proposti, dalla medesima piattaforma, il 9 gennaio prossimo.

Minimarket Rai Play, la trama

Protagonista di Minimarket è Manilo Viganò, giovane ragazzo con un sogno: riuscire a diventare uno dei volti di punta del mondo dello spettacolo italiano. La realtà, tuttavia, è decisamente differente. Licenziato dal posto di lavoro, per sopravvivere è costretto a lavorare nel minimarket di proprietà del suocero, posto di fronte alla sede Rai di Via Teulada.

Fra clienti poco simpatici e le pressioni della famiglia, la vita di Manilo scorre con più di qualche difficoltà. Tutto cambia quando gli appare Kevin Spacey. Quest’ultimo è un amico immaginario, che solo lui è in grado di vedere e che è determinato a dare consigli al personaggio principale, per trasformare il suo sogno in realtà.

Spoiler finale

Per Manilo Viganò, l’opportunità per farsi conoscere arriva quando, nel minimarket nel quale lavora, fa il suo ingresso una troupe Rai. Incoraggiato da Spacey, il protagonista, di fronte alla telecamere, improvvisa un monologo che diventa virale sui social. Per Viganò si tratta di una improvvisa popolarità, che gli fa credere di essere riuscito, finalmente, ad entrare nello showbiz. Si tratta, tuttavia, di una mera illusione, perché ben presto deve fare i conti con gli effetti collaterali dell’essere famosi.

Minimarket Rai Play, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti durante la serie tv Minimarket.