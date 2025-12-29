La programmazione di Rai 3 accoglie una storia emozionante dedicata a tutta la famiglia con il film Vita da gatto. Guillaume Maidatchevsky, regista già apprezzato per i suoi lavori documentaristici sulla natura, dirige questa avventura del 2023 (titolo originale Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû). La pellicola adatta per il grande schermo il classico romanzo del 1931 scritto da Maurice Genevoix. La narrazione segue il toccante viaggio di formazione di un gattino parigino che, lontano dalla città, scopre la libertà e la natura selvaggia durante una vacanza nei Vosgi, offrendo agli spettatori una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e animale.

Regia, produzione e protagonisti del film Vita da gatto

Guillaume Maidatchevsky firma la regia, portando nel film la sua capacità unica di filmare gli animali ad altezza di sguardo, come già dimostrato in opere precedenti come Ailo – Un’avventura tra i ghiacci.

Le case di produzione MC4 e Orange Studio hanno realizzato il progetto francese/svizzero, mentre Rai 3 distribuisce la pellicola per il pubblico italiano.

Il film vanta un cast che unisce giovani talenti e volti noti del cinema d’oltralpe. Troviamo infatti come protagonisti principali: Capucine Sainson‑Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent e Nicolas Umbdenstock.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Francia, creando un forte contrasto visivo. Le scene iniziali mostrano i tetti grigi di Parigi, mentre la seconda parte del film si sposta nei lussureggianti boschi dei Vosgi (Grand Est). Qui, la natura incontaminata diventa una vera e propria protagonista, offrendo scenari suggestivi che enfatizzano il lato selvaggio della storia.

Trama del film Vita da gatto

Clémence (Capucine Sainson‑Fabresse), una bambina di dieci anni sensibile e introversa, trova per caso un gattino randagio nella soffitta del suo palazzo a Parigi. Immediatamente, decide di adottarlo e lo chiama Rroû. Il cucciolo si dimostra subito curioso, vivace e amante delle esplorazioni urbane.

Successivamente, la famiglia parte per le vacanze estive verso la casa di campagna in un villaggio di montagna nei Vosgi. Qui, Rroû si ritrova per la prima volta immerso nella natura selvaggia, un ambiente vasto e pieno di stimoli sconosciuti.

Tuttavia, la foresta nasconde anche insidie. Infatti, il gattino deve imparare a difendersi dai predatori e a cacciare. Nel frattempo, Clémence affronta un periodo difficile legato alla separazione dei genitori e cerca conforto nel suo piccolo amico.

Inoltre, Rroû incontra Câline, una gatta bianca “selvatica” che vive nei boschi, e stringe amicizia con Madeleine (Corinne Masiero), una vicina di casa burbera ma dal cuore grande che conosce i segreti della foresta. Di conseguenza, il gattino inizia a passare sempre più tempo lontano da casa, seguendo il richiamo del suo istinto primordiale.

Spoiler finale

Nel finale, Rroû vive un’esperienza drammatica che lo porta a scegliere definitivamente tra la sicurezza della vita domestica e l’avventura della natura.

Dunque, dopo aver affrontato pericoli mortali e aver consolidato il legame con la gattina Câline, il cucciolo comprende che il suo posto è nel bosco.

Clémence, sebbene col cuore spezzato, capisce la scelta del suo amico. La bambina impara così una lezione fondamentale: amare qualcuno significa anche rispettare la sua libertà e saperlo lasciare andare. Il film termina con Clémence che torna a Parigi, più matura e consapevole, lasciando Rroû libero nel suo nuovo regno.

Cast completo del film Vita da gatto

Il cast riunisce interpreti francesi che danno vita a personaggi umani complessi, affiancando i veri protagonisti animali: