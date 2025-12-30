La programmazione di Rai 2 si tinge di mistero e divertimento con il film La casa dei fantasmi. Justin Simien dirige questa spettacolare commedia gotica del 2023 (titolo originale Haunted Mansion), che trae ispirazione diretta dalla celebre e storica attrazione dei parchi a tema Disney. La pellicola mescola sapientemente brividi leggeri e umorismo, offrendo un intrattenimento perfetto per le famiglie durante le feste. Le guide ufficiali dell’emittente confermano la messa in onda di questo titolo, che vanta un cast stellare e scenografie ricche di dettagli nascosti per i fan.

Regia, produzione e protagonisti del film La casa dei fantasmi

Justin Simien firma la regia, portando sullo schermo un’atmosfera che omaggia i classici del cinema per ragazzi.

Walt Disney Pictures ha curato la produzione statunitense, mentre Rai 2 distribuisce la pellicola per il pubblico televisivo italiano.

Il film riunisce un gruppo di attori di fama mondiale. Troviamo infatti come protagonisti principali: Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e Jared Leto.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese principali negli Stati Uniti, concentrandosi in particolare nella città di New Orleans, in Louisiana. L’architettura unica della città fornisce lo scenario ideale. Inoltre, gli scenografi hanno costruito set imponenti per ricreare gli interni della villa infestata, inserendo riferimenti visivi specifici che richiamano l’attrazione originale.

Trama del film La casa dei fantasmi

Gabbie (Rosario Dawson), una madre single in cerca di un nuovo inizio, si trasferisce con il figlio Travis in una grande villa isolata a New Orleans. Tuttavia, la donna ha acquistato l’immobile a un prezzo sorprendentemente basso e ben presto ne comprende il motivo inquietante.

Infatti, scopre quasi subito che la casa ospita spiriti di ogni genere, alcuni dispettosi e altri decisamente ostili. Di conseguenza, per liberarsi delle presenze indesiderate che le impediscono di lasciare la dimora, Gabbie ingaggia un gruppo di esperti molto particolare.

Nello specifico, recluta un prete dai metodi non convenzionali, uno storico locale brontolone, una sensitiva esuberante e un astrofisico, Ben (LaKeith Stanfield), che attraversa una profonda crisi personale.

Inizialmente, la squadra appare tutt’altro che affiatata e scettica riguardo alla missione. Ciononostante, i membri dovranno collaborare strettamente per affrontare misteri, apparizioni spettrali e un’entità oscura che controlla la villa. Pertanto, il gruppo intraprende un’indagine pericolosa tra corridoi infiniti e stanze che cambiano forma.

Spoiler finale

Nel finale, il gruppo rivela la verità: la casa subisce il dominio di un potente spirito malvagio, l’Hatbox Ghost, che tenta di intrappolare nuove anime per accrescere il suo potere oscuro.

Successivamente, grazie al ritrovato coraggio di Ben e alla determinazione incrollabile di Gabbie, la squadra riesce a sconfiggere l’entità e a spezzare la maledizione.

La famiglia può finalmente iniziare una nuova vita serena nella casa, ormai pacificata, mentre gli improbabili “acchiappafantasmi” ritrovano un senso nelle proprie esistenze, formando una solida amicizia.

Cast completo del film La casa dei fantasmi

Il cast riunisce star hollywoodiane, assegnando a ciascuno un personaggio eccentrico e memorabile: