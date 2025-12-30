Dopo dieci anni ed un successo senza precedenti, giunge al termine, con l’ultima puntata, Stranger Things 5. La serie tv, successo globale dei fratelli Duffer, è proposta da Netflix nella notte fra il 31 dicembre e l’1 gennaio, dalle ore 02:00.

Stranger Things 5 ultima puntata, un fenomeno culturale globale

L’ultima puntata di Stranger Things 5 si intitola Il mondo reale ed ha una durata di poco superiore alle due ore. L’appuntamento, come detto, chiude una serie capace di generare un vero e proprio fenomeno culturale globale. Secondo i dati diffusi da Variety, settimanale dedicato al mondo dell’intrattenimento, la serie tv ha generato oltre 1 miliardo e 200 milioni di visualizzazioni complessive. Un dato, questo, che rende il prodotto il più visto di sempre sulla piattaforma.

Stranger Things 5 ultima puntata, la trama

L’ultima puntata di Stranger Things chiude tutti i discorsi rimasti ancora in sospeso. Il gruppo, dopo che Max è riuscita a svegliarsi dal coma, è ora al completo ed ha deciso di fare ritorno nel Sottosopra, con un obiettivo: liberare Holly e sconfiggere definitivamente Vecna.

Intanto, Kali ha proposto ad Undici di sacrificarsi, insieme, per distruggere una volta per tutte il Sottosopra, chiudere i portali ed evitare che possano riprendere, in futuro, gli esperimenti sui bambini.

Nel frattempo, in preparazione della battaglia finale, Will ha svelato a tutti di essere omosessuale, seppur non ammettendo esplicitamente di provare dei sentimenti per Mike.

Spoiler finale

In Stranger Things tiene banco anche la situazione sentimentale. Nancy e Jonathan, nelle scorse puntate, si sono confessati le bugie che si sono raccontati in maniera reciproca negli ultimi tempi. Rimasti miracolosamente in vita dopo l’esplosione della sfera nel Sottosopra, non è chiaro quale futuro possa attendere la coppia.

Infine, i preparativi per la battaglia finale interessano anche Vecna. Il cattivo della serie, infatti, è riuscito a convincere i bambini rapiti a lottare insieme per la creazione di un nuovo mondo. Sul finire del settimo episodio, Henry ha mandato in trance tutti i bimbi, dando il via al piano finale.

Stranger Things 5 ultima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ultima puntata di Stranger Things 5.