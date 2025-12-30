La rete ammiraglia Rai 1 arricchisce la sua prima serata con una nuova, attesissima storia. Il film La voce di Cupido entra a far parte della fortunata collana Purché finisca bene, che da anni racconta l’Italia con ironia e sentimenti. Ago Panini dirige questa brillante commedia romantica on the road del 2025. La pellicola narra il viaggio fisico ed emotivo di una camionista dal carattere forte, che si trova costretta dagli eventi a fare i conti con emozioni che non aveva mai voluto ascoltare prima. Le guide ufficiali confermano la messa in onda, promettendo risate e riflessioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Purché finisca bene La voce di Cupido

Ago Panini firma la regia, portando il suo stile dinamico in questa produzione italiana.

Pepito Produzioni, in stretta collaborazione con Rai Fiction, realizza il progetto, mantenendo alto lo standard qualitativo della collana antologica.

Il film vanta un cast d’eccezione che mescola volti noti della fiction e del cinema. Troviamo infatti come protagonisti principali: Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio e Max Mazzotta. Partecipano anche Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti, Salvatore Langella e Gianni Franco, con la partecipazione speciale di Alessio Praticò.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Calabria. Il regista ha scelto strade panoramiche mozzafiato, aree di servizio caratteristiche e paesaggi suggestivi del Sud Italia. Questi luoghi non fungono solo da sfondo, ma incorniciano attivamente il viaggio on the road dei protagonisti, sottolineando la bellezza aspra e autentica del territorio.

Trama del film Purché finisca bene La voce di Cupido

Paola (Chiara Francini) lavora come camionista e possiede un carattere duro, forgiato da anni di sacrifici e solitudine. Infatti, la donna appare indipendente e temuta da colleghi e conoscenti per la sua risolutezza.

Attualmente, il suo unico obiettivo riguarda il prestigioso premio Camionista dell’anno. Inoltre, questo riconoscimento ha un valore affettivo enorme, poiché suo padre aveva tentato invano di ottenerlo anni prima.

Tuttavia, a pochi giorni dal Capodanno, la situazione si complica. Improvvisamente, qualcuno sembra voler sabotare la sua corsa al titolo, creando ostacoli imprevisti sul suo percorso.

Durante il viaggio verso la premiazione, Paola incrocia due figure maschili determinanti: Lucio (Giorgio Marchesi) e Carlo (Michele Rosiello). Sebbene siano due uomini molto diversi tra loro, entrambi finiranno per mettere in discussione le granitiche certezze della protagonista.

Di conseguenza, Paola deve gestire non solo le insidie della strada, ma anche il suo complesso rapporto con i sentimenti, che aveva sempre cercato di reprimere. Alla fine, questo viaggio on the road si trasforma in un percorso interiore necessario.

Spoiler finale

Nel finale, Paola indaga a fondo e scopre l’identità di chi ha tentato di ostacolarla, riuscendo così a rimettere ordine nella sua vita professionale e a riscattare la memoria del padre.

Tuttavia, il viaggio la porta a confrontarsi inevitabilmente con la parte più fragile di sé: quella voce di Cupido che aveva sempre ignorato per paura di soffrire.

Pertanto, tra rivelazioni inaspettate, scelte difficili e un nuovo modo di guardare all’amore, Paola trova finalmente il coraggio di abbassare le difese. Il film si chiude con una protagonista rinnovata, pronta ad aprirsi ai sentimenti e a vivere una nuova stagione della sua vita.

Cast completo del film Purché finisca bene La voce di Cupido

Il cast riunisce interpreti italiani molto amati, creando un ensemble affiatato che dà vita a personaggi pittoreschi e realistici: