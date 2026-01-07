Mercoledì 7 gennaio, alle 21:25 circa su Real Time, è in onda la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 13. Si tratta, dunque, del primo capitolo dell’esperimento che porta una serie di single a sposarsi al buio, senza cioè conoscere i partner.

Matrimonio a prima vista Italia 13 prima puntata, tornano le nozze al buio decise dagli esperti

Al centro di Matrimonio a prima vista Italia 13 tornano i tre esperti già protagonisti della passata edizione. Stiamo parlando dell’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, della sessuologa Nada Loffredi e della psicologa Giulia Davanzante.

Essi hanno individuato sei single, tre uomini ed altrettante donne, ed hanno formato, con loro, delle coppie di novelli sposi. I partecipanti all’esperimento, dunque, arrivano all’altare senza conoscere la persona con la quale stanno per convolare a nozze. Una volta sposati, marito e moglie affrontano il viaggio di nozze, durante il quale hanno la possibilità di conoscersi, e la convivenza. Al termine dei primi trenta giorni insieme, i novelli coniugi devono decidere se divorziare o confermare le nozze.

Quali sono le coppie

Durante la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 13, il pubblico a casa ha l’opportunità di conoscere i single al centro dell’avventura. In primis c’è Marina Bernardi, 28enne receptionist di Rimini alla ricerca di un uomo “simpatico” ed un po’ “pazzo”. Gli esperti hanno deciso di farla sposare con Federico Cortinovis, 39enne di Stezzano (provincia di Bergamo). Ottimista ed allegro, lavora come responsabile del magazzino e spera di conoscere una donna in grado di capirlo.

La seconda coppia è formata da Linda Manzoni ed Andrea Torreggiani. La sposa ha 29 anni, fa la logopedista ed è di Verderio, in provincia di Lecco. Appassionata di motori, è romantica e spera di incontrare un uomo che sia consapevole che “il viaggio è più importante della meta“. Lo sposo, invece, è un operaio di 32 anni, motociclista residente a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza.

Terza ed ultima coppia protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 13 è formata dalla tanatoesteta Irene Mele e dall’operaio Andrea Disisto. Entrambi 42enni, lei è di Genova e lui è di Voghera. Lo sposo si definisce “burbero e di poche parole” e fa il tecnico per un’azienda farmaceutica. La sposa, invece, è “creativa ed estroversa” e, per amore, ha sofferto parecchio nel passato.

Matrimonio a prima vista Italia 13 prima puntata, i protagonisti svelano ai famigliari la partecipazione al format

I sei single, nella prima puntata dello show, devono riunire i propri famigliari per comunicare loro la decisione di partecipare al format e sposare una persona sconosciuta. A seguire, iniziano i preparativi per il grande giorno, oramai alle porte.

Nel debutto, inoltre, c’è la possibilità di seguire i matrimoni. Poco prima di salire sull’altare, i due sposi si scrivono delle lettere, per poi incontrarsi per la prima volta. Si tratta di un momento sempre molto importante, perché le prime impressioni, spesso, condizionano l’intera avventura. Fra Marina e Federico, sin da subito sembra esserci un buon feeling ed entrambi si dicono contenti per la scelta fatta dagli esperti.

Anche fra Linda ed Andrea, le impressioni sono positive. Lui si dice interessato e lei afferma: “Nonostante esteticamente non sia completamente il mio tipo, è affascinante e mi genere la curiosità di voler approfondire la conoscenza“. Infine, mentre Irene ed Andrea stanno per convolare a nozze, le altre due coppie scoprono la destinazione del viaggio di nozze.