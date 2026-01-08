L’attesissimo film The Life of Chuck arricchisce finalmente il vasto catalogo di Prime Video. Il regista Mike Flanagan dirige questo dramma fantastico con estrema sensibilità e maestria tecnica. Egli adatta per il grande schermo il toccante racconto La vita di Chuck del maestro Stephen King, un’opera contenuta nella celebre raccolta Se scorre il sangue. La struttura narrativa procede al contrario, poiché sfida coraggiosamente le convenzioni temporali classiche. Il film divide la storia in tre atti distinti e li presenta a ritroso. Questa precisa scelta stilistica ricostruisce l’esistenza di un uomo apparentemente comune attraverso una serie di eventi straordinari e profondamente umani.

Regia, produzione e protagonisti del film The Life of Chuck

Mike Flanagan firma la regia e dimostra ancora una volta la sua grande abilità nell’adattare le opere complesse di King. Le case di produzione Intrepid Pictures, QWGmire, Red Room Pictures e FilmNation Entertainment realizzano il progetto interamente negli Stati Uniti. Prime Video cura invece la distribuzione ufficiale per il pubblico italiano. Un gruppo di attori eccezionali guida il film: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Karen Gillan, Kate Siegel e Mark Hamill interpretano i personaggi principali con grande intensità emotiva.

Dove è stato girato?

La troupe ha svolto l’intero lavoro di ripresa negli Stati Uniti. Nello specifico, l’Alabama ha offerto le ambientazioni necessarie tra le località di Mobile, Fairhope e Spanish Fort. Questi luoghi ricreano con efficacia sia gli ambienti domestici e quotidiani, sia gli scenari più visionari e apocalittici che la sceneggiatura richiede per la narrazione visiva.

Trama del film The Life of Chuck

Il film segue fedelmente l’architettura del racconto letterario originale. Infatti, esso propone tre atti narrati rigorosamente al contrario. La storia comincia dunque dalla fine della vita di Charles “Chuck” Krantz (Tom Hiddleston) per risalire successivamente fino all’infanzia.

Innanzitutto, nel primo atto, il mondo affronta un lento ma inesorabile declino verso il nulla. Disastri naturali e blackout globali paralizzano la società, mentre misteriosi cartelloni pubblicitari mostrano ovunque il volto di Chuck. Tuttavia, nonostante il caos imperante, la vita cerca comunque di proseguire.

In seguito, il secondo atto focalizza lo sguardo su momenti intimi della sua età adulta. Qui, ricordi gioiosi e profondi rimpianti si intrecciano in modo indissolubile. Inoltre, una spettacolare sequenza di ballo improvvisata celebra la bellezza dell’esistenza umana.

Infine, il terzo atto rivela le origini del protagonista. Proprio in questo momento, un evento soprannaturale all’interno di una casa stregata segna il giovane Chuck e conferisce così un senso compiuto all’intera vicenda narrata in precedenza.

Spoiler finale

La conclusione si ricollega perfettamente all’inizio della vita di Chuck. Il bambino vive un’esperienza mistica ai confini tra la vita e la morte. Questo passaggio cruciale suggerisce che l’intero universo mostrato nel film esiste in funzione della sua coscienza. Il racconto chiude con un messaggio potente e pieno di speranza: ogni vita umana, anche quella più semplice e ordinaria, contiene intere “moltitudini” di mondi.

Cast completo del film The Life of Chuck

Il cast riunisce talenti straordinari, ognuno con un ruolo determinante per la riuscita della pellicola: