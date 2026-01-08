Venerdì 9 gennaio, Netflix rilascia alla visione Fabrizio Corona Io sono notizia. Il prodotto appartiene al genere docu-serie e racconta la vita dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona Io sono notizia, regista e dove è girata

La produzione originale della docuserie Fabrizio Corona è affidata alla società Bloom Media House. La regia della serie è affidata a Massimo Capello, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Marzia Maniscalco.

La docu-serie è composta da cinque episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come accade spesso, rilascia gli appuntamenti tutti insieme, nella mattinata del 9 gennaio.

Al centro della docu-serie, denominata Io sono notizia, c’è la vita e la carriera di Fabrizio Corona, al centro delle polemiche da qualche settimana dopo aver lanciato il cosiddetto caso legato ad Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona Io sono notizia, la trama

Nel corso di Fabrizio Corona Io sono notizia, l’ex re dei paparazzi è al centro di una intervista fiume, durante la quale ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Nato a Catania nel 1974, è coinvolto nel mondo dell’informazione sin da bambino: il padre, Vittorio Corona, era un noto giornalista, fra l’altro vicedirettore di Studio Aperto.

Fabrizio Corona cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza del padre e decide di entrare in pieno nel sistema, trasformando il denaro nel metro di giudizio per individuare un successo e facendo diventare il gossip un’arma di potere. Nel 1998 conosce Lele Mora ed entra nel mondo dello spettacolo, dove costruisce un impero vendendo le vite altrui.

Tutto sembra andare per il verso giusto, fino allo scoppio dell’inchiesta Vallettopoli.

Spoiler finale

L’inchiesta, condotta dalla procura di Potenza nel 2006, porta all’arresto di Fabrizio Corona e tale fatto contribuisce a creare il personaggio che è oggi. Divisivo e sempre al centro dell’attenzione, ha trasformato la propria esistenza in uno spettacolo e le vicende legali in dei casi mediatici. Numerosi i progetti che ha firmato nel corso degli anni, l’ultimo dei quali Falsissimo, rubrica resa disponibile sul canale Youtube.

Fabrizio Corona Io sono notizia, le interviste dei testimoni

Fabrizio Corona Io sono notizia è arricchita dalle interviste di decine di ospiti, che sono entrati in contatto, seppur in modi differenti, con il protagonista. Spazio, fra gli altri, a Nina Moric, a lungo compagna di Corona, al già citato Lele Mora ed alla giornalista Marianna Aprile. La docu-serie contiene, inoltre, le dichiarazioni di Costantino Vitagliano, Marco Travaglio, Marysthell Polanco, Francesca Persi e Mauro Coruzzi aka Platinette.