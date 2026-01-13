Il palinsesto di Rai 1 accoglie con grande prestigio il film Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. Il regista Giuseppe Piccioni dirige questa intensa opera biografica con estrema sensibilità. La narrazione esplora la vita tormentata del poeta attraverso il viaggio del suo feretro nel 1912. Inoltre, la sorella Maria Pascoli rievoca i momenti cruciali della loro storia familiare. Dunque, il film offre uno sguardo intimo e doloroso sulle dinamiche affettive che hanno influenzato la sua poesia. Infatti, la pellicola si propone di mostrare l’uomo dietro i versi, svelando le sue paure e le sue speranze più profonde.

Regia, produzione e protagonisti del film Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Giuseppe Piccioni firma la regia e conferisce al racconto un tono malinconico e profondo. Rai Fiction e MeMo Films producono il film in stretta collaborazione. Inoltre, la Emilia‑Romagna Film Commission supporta attivamente il progetto per valorizzare il territorio. Un cast d’eccezione interpreta i personaggi storici con grande maestria. Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Riccardo Scamarcio e Margherita Buy offrono performance intense. Infatti, gli attori incarnano le fragilità dei membri della famiglia Pascoli, restituendo al pubblico un affresco emotivo potente e realistico.

Dove è stato girato?

La troupe ha lavorato intensamente in Emilia‑Romagna. Nello specifico, il paese di San Mauro Pascoli ospita le scene legate all’infanzia, poiché rappresenta il luogo natale del poeta. Successivamente, la produzione ha spostato il set in Toscana. Qui, la zona di Barga diventa protagonista, in quanto luogo simbolo della maturità di Giovanni Pascoli. Pertanto, le location riflettono fedelmente i luoghi dell’anima dell’autore, creando un’atmosfera suggestiva e autentica.

Trama del film Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

La storia inizia nel 1912. In quel momento, il feretro di Giovanni Pascoli lascia Bologna e viaggia verso Barga. Durante il tragitto in treno, la sorella Maria (Mariù) accompagna il fratello nel suo ultimo viaggio terreno. Nel frattempo, i suoi ricordi fluiscono liberamente e ricostruiscono l’intera esistenza del poeta. Innanzitutto, la memoria torna al tragico assassinio del padre Ruggero Pascoli. Di conseguenza, questo evento traumatico segna l’inizio di una povertà dolorosa per l’intera famiglia.

Successivamente, la narrazione approfondisce il legame morboso e protettivo che unisce Giovanni alle sorelle Ida e Maria. Inoltre, il film mostra l’impegno politico giovanile del protagonista, spesso causa di guai, e la sua successiva e prestigiosa carriera accademica. Infine, emerge il complesso rapporto con il maestro Giosuè Carducci, figura chiave per la sua formazione. Dunque, l’opera ricostruisce un ritratto umano e fragile, che si distacca nettamente dall’immagine scolastica tradizionale e rivela le sofferenze private di un genio letterario.

Spoiler finale

Nelle scene finali, il viaggio del feretro diventa una potente metafora della vita di Giovanni Pascoli. Infatti, esso rappresenta un percorso segnato da traumi indelebili e affetti irrisolti. Tuttavia, la costante ricerca del “nido” familiare guida ogni azione del protagonista fino alla fine. Attraverso lo sguardo amorevole di Mariù, emergono sia le fragilità che la grandezza intellettuale del poeta. In conclusione, il pubblico scopre un uomo complesso, profondamente segnato dal destino avverso ma capace di trasformare il dolore in arte immortale.

Cast completo del film Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Il cast riunisce eccellenti interpreti italiani, ognuno fondamentale per la riuscita del film: