Martedì 13 gennaio debutta, in Italia, HBO Max. La piattaforma di intrattenimento ha debuttato negli Stati Uniti nel 2020 ed arriva nel nostro paese con l’avvento del 2026.

HBO Max, gli accordi con TIM Vision ed Amazon Prime Video

HBO Max, almeno per questa prima fase, può godere di accordi con due realtà già ben strutturate, ovvero TIM e Amazon Prime Video.

Per quel che concerne la prima realtà, il servizio è inserito nel pacchetto TIM Vision ed è selezionabile pagando una somma che parte dai 7 euro. Grazie all’accordo con Prime, invece, i numerosi abbonati alla piattaforma di Amazon hanno la possibilità di aggiungere HBO Max come canale aggiuntivo, sottoscrivendo comunque un abbonamento.

I prezzi ed i pacchetti

Sono tre le tariffe disponibili per i clienti HBO Max. Quella più economica rientra nel pacchetto Base, prevede la pubblicità e la fruizione Full HD su due dispositivi con un costo di 5,99 euro al mese. Il pacchetto intermedio, denominato Standard, prevede un prezzo di 11,99 euro e contiene le medesime caratteristiche del Base, senza la pubblicità e con l’aggiunta di poter compiere fino ad un massimo di 30 download, con limitazioni.

Infine, c’è il pacchetto Premium, a 16,99 euro. Con tale sottoscrizione si possono fruire i contenuti fino a quattro dispositivi, con una qualità 4K Ultra HD, con la tecnologia Dolby Atmos se disponibile e la possibilità di compiere fino a 100 download, con limitazioni.

A queste offerte si può integrare il pacchetto opzionale denominato Sport. Con 3 euro in più al mese è possibile vedere i canali Eurosport.

HBO Max, i contenuti

Grazie all’abbonamento con HBO Max è possibile fruire dei contenuti delle società DC Universe, HBO, Warner Bros. Pictures e Warner Bros. Television. Ciò significa che il catalogo contiene titoli cult, da Friends a The Big Bang Theory, passando per Superman, Shameless, Rick and Morty, Gossip Girl, e tutta la saga di Harry Potter.

Prossimamente, poi, debutteranno produzioni molto attese. Dalla seconda stagione di The Pitt, protagonista nella serata dei Golden Globes, a A Knight of the Seven Kingdom, nuovo spin off di Games of Thrones. Spazio, inoltre, a produzioni originali italiane. La prima a debuttare, il 20 febbraio prossimo, è Portobello, diretta da Marco Bellocchio e che racconta la storia di Enzo Tortora.

Infine, su HBO Max è possibile fruire del grande sport. Dal 6 al 22 febbraio, infatti, è possibile seguire, in diretta ed integralmente, tutte le competizioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.