Stasera in TV martedì 29 luglio 2025, la prima serata si divide tra commedie romantiche, reality estivi, documentari di viaggio e film cult. Su Rai 1 va in onda Sognando Parigi, mentre su Canale 5 prosegue Temptation Island. Comunque, da segnalare anche Ma… diamoci del tour! su Rai 2, Kilimangiaro – On the Road su Rai 3, Max Working su Italia 1, Delitti ai Caraibi su Rete 4, Le fate ignoranti su La7, e 2012 su TV8. Di conseguenza, ecco la guida completa.

Stasera in TV martedì 29 luglio 2025, Rai

Rai 1, ore 21.30 – Sognando Parigi: commedia romantica con Serena Rossi e Guillaume Canet. Una chef italiana partecipa a un concorso culinario a Parigi, dove ritrova un vecchio amico di penna e affronta il ritorno del suo ex.

Rai 2, ore 21.20 – Ma… diamoci del tour!. Enrico Brignano porta il suo spettacolo comico in giro per l’Europa, con sketch ambientati tra Amsterdam, Parigi e Londra.

Rai 3, ore 21.20 – Kilimangiaro – On the Road. Camila Raznovich racconta le bellezze di Pompei, Palermo, Parigi e Milano in un viaggio tra Italia ed Europa.

Rai 4, ore 21.20 – Fire Country, episodio “False Alarm”: Bode, detenuto per rapina, viene assegnato a un campo antincendio nella sua città natale, dove affronta il passato e nuove sfide.

Rai Movie, ore 21.10 – I cannoni di Navarone, film bellico con Gregory Peck e David Niven, seguito da Fire Squad – Incubo di fuoco alle 23.55.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21.20 – Temptation Island: nuova puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. Di solito, le coppie affrontano gelosie, confronti e scelte decisive.

Italia 1, ore 21.20 – Max Working – Lavori in corso: Max Angioni si cimenta con mestieri improbabili. Inoltre, questa sera sarà aiuto cuoco e pescatore.

Rete 4, ore 21.25 – Delitti ai Caraibi, episodio “Mister Martinica”: Melissa e Gaëlle indagano sull’omicidio di un influencer la cui vita era costruita su menzogne.

La7, ore 21.15 – Le fate ignoranti: film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Dopo la morte del marito, Antonia scopre la sua doppia vita e si avvicina a un mondo inatteso.

TV8, ore 21.30 – 2012: disaster movie con John Cusack e Amanda Peet. Infine, una famiglia cerca di sopravvivere alla fine del mondo tra terremoti e tsunami.

Nove, ore 21.30 – Abba! 40 anni di successi, speciale musicale, seguito da House of Gaga alle 23.35.

I film di questa sera in tv martedì 29 luglio 2025

Iris, ore 21.10 – Sfida oltre il fiume rosso, western con James Stewart, seguito da I 4 del Texas alle 23.15, con Dean Martin e Frank Sinatra.

La5, ore 21.10 – Nessuno come noi, film romantico con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum, seguito da Baciami ancora alle 23.25.

Cielo, ore 21.20 – Il Trono di Spade, episodio “Il dono”, seguito da “Aspra dimora” alle 22.20 e dal film L’amante russo alle 23.25.

Italia 2, ore 21.25 – American Dad, seguito dal film cult L’Impero dei Lupin alle 23.40.

Rai Premium, ore 21.20 – Il giovane Montalbano 2, seguito da La Omicidi alle 23.10.

La7D, ore 21.20 – Misure straordinarie, con Brendan Fraser e Harrison Ford, seguito da Perché te lo dice mamma alle 23.10.

I film su Sky martedì 29 luglio 2025

Sky Cinema Uno, ore 21.15 – Il senso di Clara, con Benedetta Porcaroli. A seguire da Il colibrì alle 23.10.

Sky Cinema Action, ore 21.00 – John Wick 4, con Keanu Reeves, seguito da The Equalizer 2 alle 23.30.

Sky Cinema Collection, ore 21.15 – Repo Men, con Jude Law. A seguire da Snakes on a Plane alle 23.20.

Sky Cinema Comedy, ore 21.00 – Zoolander, con Ben Stiller, seguito da Come ammazzare il capo 2 alle 22.55.

Sky Cinema Drama, ore 21.00 – Nuovomondo, di Emanuele Crialese, seguito da Terraferma alle 23.00.