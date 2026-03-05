Don Matteo 15 – L’evaso è l’ottavo episodio della quindicesima stagione della storica produzione Rai con protagonista Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. In onda su Rai 1, questa puntata porta sullo schermo una forte tensione emotiva, alternando crisi personali, evoluzioni affettive e un intricato caso legato a un detenuto in fuga. L’episodio è disponibile per la visione in streaming anche su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai 1.

La narrazione di questo capitolo si concentra sulle fragilità dei protagonisti, mettendo alla prova i legami costruiti nel tempo e introducendo nuovi equilibri all’interno della caserma e della canonica di Spoleto.

Don Matteo 15: regia, produzione e protagonisti dell’episodio L’evaso

La regia di questo appuntamento è curata da un collettivo di professionisti composto da Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La produzione prosegue nel solco della tradizione, mantenendo alta la qualità visiva che caratterizza la serie.

Raoul Bova : Don Massimo

: Don Massimo Nino Frassica : l’intramontabile Maresciallo Cecchini

: l’intramontabile Maresciallo Cecchini Eugenio Mastrandrea : il Capitano Diego Martini

: il Capitano Diego Martini Irene Giancontieri : la nuova marescialla Caterina Provvedi

: la nuova marescialla Caterina Provvedi Federica Sabatini: Giulia

Le location a Spoleto

Le vicende si svolgono interamente a Spoleto, città umbra che fa da cornice fissa alle indagini e alla vita quotidiana dei personaggi. Le riprese coinvolgono i luoghi simbolo della città:

La canonica di Don Massimo , centro spirituale della serie.

, centro spirituale della serie. La caserma dei Carabinieri , dove si sviluppa la linea poliziesca.

, dove si sviluppa la linea poliziesca. Le piazze e i vicoli del centro storico, utilizzati per le scene all’aperto che valorizzano il territorio.

Trama dell’episodio L’evaso della fiction Don Matteo 15

L’assenza di Giulia, partita per Milano, incide profondamente sullo stato d’animo di Diego. In questo clima di incertezza fa la sua comparsa Caterina Provvedi, la nuova marescialla. Caterina attraversa un momento di profonda crisi professionale e personale, arrivando a mettere in dubbio la sua permanenza nell’Arma. Il malessere comune spinge Diego e Caterina ad avvicinarsi, creando una sintonia che sembra superare il rapporto tra colleghi.

Contemporaneamente, Maria vive giorni difficili. La donna teme che le ombre del suo passato possano minacciare la serenità della canonica e l’incolumità del piccolo Max. Don Massimo assume un ruolo protettivo, cercando di rassicurarla e garantendole il suo totale appoggio. Sul fronte investigativo, la squadra è impegnata nella caccia a un detenuto evaso, un caso che alza il livello di allerta in tutta la città.

Spoiler finale: gli sviluppi della puntata

Attenzione spoiler: Nel finale dell’episodio, il legame tra Diego e Caterina si fa più evidente, segnando una frattura quasi definitiva con il ricordo di Giulia. Maria riesce a trovare un equilibrio precario grazie alla vicinanza di Don Massimo, sebbene la minaccia legata al suo passato rimanga una questione aperta. Il caso dell’evaso viene risolto con successo, ma le conseguenze emotive delle indagini lasciano i protagonisti in una situazione di incertezza che prepara il campo per gli episodi conclusivi della stagione.

Cast completo dell’episodio L’evaso