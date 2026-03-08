La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore debutta su Rai 1 con l’episodio “Liberi tutti”. Questa puntata inaugurale rappresenta uno snodo cruciale per la protagonista, impegnata a ridefinire i confini della propria vita privata e professionale.

Il sostituto procuratore di Matera, interpretato da Vanessa Scalera, affronta gli effetti di una separazione sofferta, mentre l’assetto della Procura subisce un cambiamento radicale con l’ingresso di un nuovo procuratore capo. L’episodio è disponibile per la visione in streaming anche su RaiPlay.

Le location di Imma Tataranni 5: Matera e la Basilicata

La serie conferma Matera come cuore pulsante del racconto. I rioni Sassi offrono lo sfondo naturale per le riflessioni e le indagini della PM, consolidando il legame indissolubile tra la narrazione e il territorio lucano. Tuttavia, le riprese della quinta stagione esplorano nuovi scorci della Basilicata, toccando località di grande fascino storico e naturalistico:

Venosa e i borghi del Vulture.

I Laghi di Monticchio, scenari suggestivi per le nuove indagini.

Il Parco Scultura La Palomba, che aggiunge un tocco di modernità ancestrale alle inquadrature.

In questa stagione, il paesaggio lucano non si limita a fare da cornice, ma partecipa attivamente allo sviluppo della trama, sottolineando con i suoi silenzi e le sue asprezze lo stato d’animo della protagonista.

Trama dell’episodio “Liberi tutti” della serie tv Imma Tataranni 5

La separazione consensuale tra Imma e Pietro De Ruggeri, interpretato da Massimiliano Gallo, procede sul piano formale senza scossoni, ma la nuova quotidianità da single incide profondamente sull’umore della PM. La solitudine è accentuata dalla distanza emotiva con la figlia Valentina, le cui attenzioni sono interamente rivolte alle attività della comunità ecosostenibile Bandusia.

Le dinamiche dell’ufficio subiscono una scossa con l’insediamento di Altiero Galliano (interpretato da Rocco Papaleo), il nuovo procuratore capo. Il primo caso della stagione riguarda la scomparsa di Adele Dalmaso e il contemporaneo ritrovamento di un cadavere femminile nel lago di Monticchio. Grazie alla capacità d’analisi di Imma, emerge un collegamento inaspettato tra i due eventi, dando il via a un’indagine ramificata.

Nuove sfide personali per la PM

Oltre agli impegni giudiziari, Imma deve gestire la logistica della vendita della casa coniugale e il difficile rapporto con l’anziana madre Brunella. Mentre Pietro valuta una proposta professionale da parte di una multinazionale energetica, Imma decide di investire su se stessa, iniziando un corso di inglese con un nuovo insegnante, nel tentativo di aprirsi a nuove prospettive personali.

Cast dell’episodio “Liberi tutti” della serie tv Imma Tataranni 5

Accanto ai volti storici della serie, la quinta stagione introduce personaggi destinati a scompaginare le abitudini della Procura di Matera:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni

: Imma Tataranni Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri

: Pietro De Ruggeri Barbara Ronchi : Diana De Santis

: Diana De Santis Alice Azzariti : Valentina De Ruggeri

: Valentina De Ruggeri Dora Romano : Filomena

: Filomena Lucia Zotti: Brunella

Le new entry della stagione