Il lungometraggio commedia drammatica Ténor – La grande occasione occupa la prima serata di Rai Movie, offrendo un racconto emozionante che abbatte i pregiudizi sociali attraverso la musica. Diretto da Claude Zidi Jr., il film segue la parabola di Antoine, un giovane fattorino della periferia parigina con un talento naturale per il rap e la beatbox. La sua esistenza muta radicalmente durante una banale consegna di sushi al maestoso Palais Garnier: qui Antoine incrocia Madame Loyseau, una stimata insegnante di canto che percepisce immediatamente il potenziale della sua voce fuori dal comune. La donna sceglie di scommettere su di lui, guidandolo in un percorso di formazione che lo costringe a confrontarsi con un mondo elitario e apparentemente inaccessibile.

Regia, produzione e protagonisti del film Ténor – La grande occasione

La regia di Claude Zidi Jr. infonde alla pellicola un tono leggero ma profondo, capace di emozionare senza scadere nel banale. La produzione francese punta sulla forza dei contrasti, mettendo in scena lo scontro culturale tra la banlieue e l’opera lirica. Il protagonista è interpretato da MB14 (Mohammed Belkhir), celebre beatboxer che dimostra una sorprendente capacità attoriale, affiancato dalla veterana Michèle Laroque nel ruolo della mentore Madame Loyseau. Nel cast figurano anche Guillaume Duhesme, Maëva El Aroussi e Samir Decazza, oltre alla partecipazione straordinaria del celebre tenore Roberto Alagna, che interpreta se stesso aggiungendo un tocco di autenticità alla narrazione musicale.

Dove è stato girato il film?

Le riprese si sono svolte interamente in Francia, utilizzando la città di Parigi come un set vivente che esplicita le differenze di classe. La produzione ha ottenuto permessi speciali per girare in luoghi iconici, tra cui:

Il sontuoso Opéra Garnier , simbolo dell’eccellenza culturale francese.

, simbolo dell’eccellenza culturale francese. I quartieri popolari della banlieue parigina, con i loro palazzi e la loro energia urbana.

Prestigiose scuole di canto e silenziose sale prova dove si consuma la trasformazione di Antoine.

Strade e locali notturni dove risuonano i ritmi del rap e della vita di strada.

Queste location sottolineano visivamente il viaggio del protagonista, sospeso tra il cemento della periferia e l’oro degli stucchi teatrali, rendendo il contrasto sociale quasi tangibile per lo spettatore.

Trama del film Ténor – La grande occasione

Antoine trascorre le sue giornate dividendosi tra gli studi di contabilità, affrontati senza alcuna convinzione, e il lavoro di fattorino per sbarcare il lunario. La sua vera identità emerge solo durante le sfide di rap con gli amici, dove la sua velocità verbale e il suo senso del ritmo lo rendono un leader rispettato. Tutto cambia quando, entrando per errore in una sala prove del Palais Garnier, Antoine risponde con uno sberleffo canoro alle critiche di un giovane studente di lirica. Madame Loyseau, colpita dalla purezza della sua voce, capisce che il ragazzo possiede il dono raro di un tenore naturale e lo convince a frequentare le sue lezioni segrete.

Da quel momento, il giovane vive una doppia vita tormentata. Antoine deve infatti gestire la lealtà verso i compagni della banlieue, che potrebbero vedere il suo interesse per la lirica come un tradimento, e il richiamo irresistibile verso un’arte che sta imparando ad amare. La paura di non essere accettato dall’élite dell’opera e la necessità di mentire alla propria famiglia creano una tensione costante. Il film segue questo difficile percorso di crescita, mostrando come Antoine debba abbattere i muri del pregiudizio, sia quelli degli altri che i propri, per accettare finalmente la sua nuova natura artistica.

Spoiler finale: come finisce la storia di Antoine?

Nel finale, Antoine affronta la prova del fuoco: un’audizione decisiva davanti a una commissione d’esame severissima. Proprio quando i dubbi e i conflitti con il fratello minacciano di bloccarlo, il ragazzo trova la forza di fondere i suoi due mondi. Portando sul palco la grinta della strada e la tecnica della lirica, Antoine sfodera una prestazione vocale che lascia i giudici senza fiato. Il film si chiude con un messaggio potente: il talento non conosce barriere geografiche o sociali. Antoine non rinnega le sue origini, ma le trasforma in una risorsa unica che gli permette di diventare un artista completo, pronto a calcare i palchi più prestigiosi del mondo.

Cast completo del film Ténor – La grande occasione

La riuscita del film deve molto alla prova degli interpreti, capaci di muoversi tra i toni della commedia e quelli del dramma. Ecco l’elenco dei protagonisti:

MB14 (Mohammed Belkhir) : interpreta Antoine, il giovane talento della banlieue.

: interpreta Antoine, il giovane talento della banlieue. Michèle Laroque : presta il volto alla determinata Madame Loyseau.

: presta il volto alla determinata Madame Loyseau. Guillaume Duhesme : interpreta Monsieur Lopez.

: interpreta Monsieur Lopez. Maëva El Aroussi : ha il ruolo di Samia.

: ha il ruolo di Samia. Samir Decazza : interpreta Moussa.

: interpreta Moussa. Marie Oppert : è Joséphine, l’interesse amoroso nel mondo dell’opera.

: è Joséphine, l’interesse amoroso nel mondo dell’opera. Louis de Lavignère : interpreta Théo.

: interpreta Théo. Stéphane Debac : ricopre il ruolo del professore.

: ricopre il ruolo del professore. Roberto Alagna: partecipa nel ruolo di se stesso.

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