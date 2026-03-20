L’attesa è finita per i fan dei fratelli Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man è il film sequel della serie cult creata da Steven Knight, in arrivo in esclusiva su Netflix. Ambientato cronologicamente dopo gli eventi della sesta stagione, il lungometraggio riporta l’iconico Tommy Shelby al centro di una missione disperata che lo costringe ad abbandonare l’esilio volontario. Questa volta, la minaccia non riguarda solo il controllo delle strade di Birmingham, ma coinvolge l’intera nazione in un momento storico cruciale. Cillian Murphy torna a vestire i panni del carismatico leader della banda, consolidando un ruolo che lo ha reso una leggenda della televisione britannica.

Regia, produzione e protagonisti del film Peaky Blinders: The Immortal Man

La regia è affidata allo stesso creatore della saga, Steven Knight, garantendo una continuità stilistica assoluta. La produzione britannica mantiene le atmosfere cupe e drammatiche che hanno decretato il successo mondiale della serie, spostando però l’azione verso il turbolento periodo della Seconda Guerra Mondiale. Accanto al premio Oscar Cillian Murphy, il cast si arricchisce di nomi di altissimo livello come Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e il ritorno del talentuoso Stephen Graham nel ruolo di Hayden Stagg. Non mancano i volti storici della famiglia, tra cui Sophie Rundle (Ada Thorne) e Ned Dennehy (Charlie Strong).

Dove è stato girato il film?

Le riprese si sono svolte interamente nel Regno Unito, utilizzando location industriali e storiche per ricreare fedelmente:

I vicoli fuligginosi e i quartieri operai di una Birmingham spettrale.

Ambientazioni belliche che mostrano l’impatto del conflitto sulla società civile.

Scenari portuali e criminali tipici dell’universo noir dei Peaky Blinders.

La fotografia scura e le inquadrature tese mantengono intatto il linguaggio visivo della serie originale, immergendo lo spettatore in un’Inghilterra sull’orlo del baratro.

Trama del film Peaky Blinders: The Immortal Man

Dopo essersi finto morto e aver vissuto in isolamento, Tommy Shelby viene rintracciato quando il figlio Duke rimane intrappolato in un pericoloso complotto nazista che mira a destabilizzare il governo britannico dall’interno. Per salvare il suo erede e proteggere ciò che resta della sua famiglia, Tommy deve rimettere in moto la sua rete di contatti clandestini. Il film esplora il conflitto interiore di un uomo che cerca di essere “buono” in un mondo che sta andando a fuoco, affrontando nemici politici spietati e il fantasma indelebile del proprio passato criminale.

Spoiler finale: la resa dei conti

Nel finale travolgente, Tommy riesce a sventare il complotto attraverso un gioco di spionaggio e violenza brutale. Il confronto finale non rivela solo tradimenti inaspettati all’interno della cerchia dei Shelby, ma mette Tommy di fronte a una scelta definitiva tra la vendetta sanguinaria che lo ha sempre contraddistinto e una forma di redenzione patriottica. L’epilogo offre una chiusura emotiva potente alla parabola di Tommy Shelby, lasciando tuttavia uno spiraglio aperto su come l’eredità dei “Peaky Blinders” continuerà a influenzare il futuro della Gran Bretagna.

Cast completo del film Peaky Blinders: The Immortal Man

Ecco l’elenco completo degli interpreti che animano questo capitolo cinematografico:

Cillian Murphy : Tommy Shelby

: Tommy Shelby Barry Keoghan : Duke Shelby

: Duke Shelby Rebecca Ferguson : (Personaggio chiave della resistenza)

: (Personaggio chiave della resistenza) Stephen Graham : Hayden Stagg

: Hayden Stagg Sophie Rundle : Ada Thorne

: Ada Thorne Tim Roth : John Beckett

: John Beckett Ned Dennehy : Charlie Strong

: Charlie Strong Ruby Ashbourne Serkis : Agnes Shelby

: Agnes Shelby Packy Lee : Johnny Dogs

: Johnny Dogs Jay Lycurgo : (Ruolo confermato)

: (Ruolo confermato) Ian Peck : Curly

: Curly Kasper Hilton-Hille: Karl Thorne

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