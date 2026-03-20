Venerdì 20 marzo prende il via la programmazione tv della 30° giornata di Serie A. Tutte le partite sono visibili su DAZN, mentre tre di queste sono in onda, in diretta e co-esclusiva, su Sky.

Serie A programmazione tv 30° giornata, gli anticipi

La 30° giornata di Serie A parte con due anticipi del venerdì. Il primo, alle 18:30, si svolge alla Unipol Domus di Cagliari, dove i rossoblù, a rischio retrocessione dopo una serie di risultati negativi, ospitano il Napoli di Antonio Conte, terzi ed a caccia di punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20:45, il Genoa sfida l’Udinese. Il faccia a faccia, con protagonisti team attualmente fermi a metà classifica, apre il turno su Sky.

La 30° giornata prosegue sabato 21 marzo, con tre sfide. Alle 15:00, il Parma dodicesimo sfida la Cremonese, terz’ultima e reduce da quattro sconfitte di fila. Dalle 18:00, il Milan secondo in classifica affronta il Torino per provare a ricucire la distanza dalla capolista Inter. Infine, anche su Sky, alle 20:45 spazio a Juventus-Sassuolo: se gli ospiti sono oramai certi della salvezza, i padroni di casa sono in piena lotta per la qualificazione alla Champions.

Il calendario di domenica

La programmazione tv della 30° giornata di Serie A va avanti domenica 22 marzo. Alle 12:30, il Como, quarta classificata, prova a prolungare la striscia di risultati positivi contro il Pisa penultimo, a nove punti di distacco dalla zona salvezza.

Due le partite in contemporanea alle 15:00. La prima è fra l’Atalanta, che deve ricucire le distanze dalle prime classificate, e l’Hellas Verona, fanalino di coda. La seconda sfida, invece, è fra il Bologna e la Lazio, ottava e nona in campionato.

Roma-Lecce, importante sia per la salvezza che per la qualificazione alle coppe europee, si svolge alle 18:00 e chiude il turno su Sky. Infine, alle 20:45, l’ultimo faccia a faccia oppone la Fiorentina, reduce da due risultati utili consecutivi, alla capolista Inter, che invece ha raccolto appena un punto nelle ultime due uscite.

Serie A programmazione tv 30° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky per la 30° giornata di Serie A.

Genoa-Udinese: Barone e Gobbi;

Barone e Gobbi; Juventus-Sassuolo: Gentile e Marocchi;

Gentile e Marocchi; Roma-Lecce: Borghi e Montolivo.

Queste, invece, sono le voci di DAZN.