L’universo criminale parigino torna a tremare con Furies 2, la seconda stagione della serie tv thriller d’azione francese targata Netflix. La serie riprende il racconto di Lyna Guerrab, ormai pienamente inserita nell’oscuro sistema delle “Furie”, le leggendarie mediatrici incaricate di mantenere un precario equilibrio tra le sei famiglie malavitose che dominano Parigi. Questa nuova stagione alza la posta in gioco introducendo nemici spietati e alleanze fragili, in un conflitto interno che minaccia di far crollare l’intero apparato di potere sotterraneo.

Regia, produzione e protagonisti

La serie porta la firma creativa di Jean-Yves Arnaud, Yoann Legave e Quoc Dang Tran, confermando lo stile crime-action urbano che ha decretato il successo del primo capitolo. La produzione punta su una narrazione serrata dove Parigi non è solo uno sfondo, ma un teatro pulsante di vendette incrociate e guerre tra clan. Accanto alla giovane e determinata Lina El Arabi, brilla nuovamente l’intensità di Marina Foïs nel ruolo dell’enigmatica Selma, figura centrale del sottobosco criminale parigino.

Dove è girata la serie

Le riprese si sono concentrate interamente nel cuore e nelle zone limitrofe di Parigi, esplorando location che ne esaltano il lato più crudo e industriale:

Le periferie brutaliste che ospitano i quartier generali dei clan.

brutaliste che ospitano i quartier generali dei clan. Zone industriali dismesse, teatro di spettacolari scene d’azione.

I sotterranei e i tunnel segreti della capitale francese.

e i tunnel segreti della capitale francese. Quartieri storici riletti in chiave noir e criminale.

L’ambientazione urbana resta uno degli elementi visivi più potenti della serie, capace di trasmettere un senso di claustrofobia e pericolo costante.

Trama della seconda stagione della serie tv Furies 2

Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno chiuso il primo capitolo, Lyna si ritrova costretta a ereditare ufficialmente il ruolo di Furia. Tuttavia, la sua ascesa al potere le rivela una verità amara: il sistema di mediazione che credeva necessario per la pace è in realtà profondamente corrotto e instabile. Selma, la sua mentore, continua a muovere i fili dell’Olimpo criminale, manipolando le famiglie per consolidare un controllo totale e spietato.

La stagione approfondisce temi caldi come:

I tradimenti interni all’organizzazione delle Furie.

all’organizzazione delle Furie. L’escalation della violenza nelle guerre tra le sei famiglie.

La disperata lotta di Lyna per mantenere la propria integrità morale mentre impara a uccidere.

Le rivelazioni definitive sulla vera identità della sua famiglia biologica.

Spoiler finale: il tradimento di Selma

Attenzione spoiler: l’episodio conclusivo ribalta ogni certezza. Selma, in una mossa calcolata per estirpare ogni possibile minaccia al suo dominio, tradisce Lyna e si impone come l’unica e vera leader criminale della città. Il finale mozzafiato lascia la porta spalancata a una terza stagione, con una Lyna ferita e braccata che deve compiere la scelta definitiva: sparire per sempre o tornare a Parigi per scatenare una guerra aperta contro la sua ex maestra.

Cast completo della serie tv “FURIES 2”

Ecco l’elenco degli attori e dei personaggi che animano il violento mondo di Furies:

Lina El Arabi : Lyna Guerrab

: Lyna Guerrab Marina Foïs : Selma (La Furia)

: Selma (La Furia) Steve Tientcheu : Simon (Il Fixer)

: Simon (Il Fixer) Jeremy Nadeau : Elie

: Elie Quentin Faure : Le Boueux

: Le Boueux Sandor Funtek : Orso

: Orso Eye Haïdara : Keïta

: Keïta Mathieu Kassovitz : Driss

: Driss Margot Bancilhon : Iris

: Iris Alex Brendemühl : Parques

: Parques Fatima Adoum : Amytis Guerrab

: Amytis Guerrab Anne Azoulay: Mama

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