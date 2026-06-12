Su Prime Video è disponibile Tornado, film action drama del 2025 scritto e diretto da John Maclean. Ambientato nella Scozia del 1790, il film unisce western, vendetta, cinema samurai e dramma di sopravvivenza.

Al centro della storia c’è Tornado, una giovane donna giapponese cresciuta accanto al padre Fujin, un ex samurai diventato burattinaio itinerante. Quando il loro spettacolo incrocia il cammino di una banda criminale guidata dal feroce Sugarman, una vicenda legata a un bottino d’oro scatena una caccia mortale tra boschi, colline e paesaggi selvaggi.

Regia, produzione e protagonisti del film “Tornado”

Tornado è scritto e diretto da John Maclean, regista scozzese già noto per Slow West. Il film è una produzione britannica che mescola l’immaginario del western con suggestioni orientali, trasformando la Scozia di fine Settecento in un territorio duro, spoglio e quasi fuori dal tempo.

La protagonista è Tornado, interpretata da Kōki, giovane figlia di Fujin, interpretato da Takehiro Hira. Fujin è un ex samurai che ha lasciato il Giappone e viaggia nelle Isole Britanniche con uno spettacolo di burattini e arti marziali. La ragazza è cresciuta tra palcoscenico, disciplina e spada, imparando dal padre non solo l’arte della rappresentazione, ma anche quella del combattimento.

A minacciare la sua vita c’è Sugarman, interpretato da Tim Roth, capo di una banda di criminali violenti e spietati. Accanto a lui c’è Little Sugar, interpretato da Jack Lowden, figlio oppresso e tormentato, sempre più in conflitto con la brutalità del padre. Nel cast compaiono anche Rory McCann, Joanne Whalley, Alex Macqueen, Nathan Malone, Ian Hanmore e Jamie Michie.

Il film ruota intorno al tema della vendetta, ma anche dell’identità. Tornado non è soltanto una ragazza in fuga: è una giovane donna costretta a trasformare ciò che ha imparato dal padre in un’arma per sopravvivere.

Dove è stato girato?

Tornado è stato girato in Scozia, con riprese realizzate tra gennaio e marzo 2024. Le location principali includono aree intorno a Edimburgo, Arniston House, North Esk Reservoir, Penicuik e Newhall Estate.

Una parte importante delle riprese si è svolta anche nella campagna e nei boschi intorno a Carlops, villaggio situato nelle Pentland Hills, non lontano da Edimburgo. Questi paesaggi scozzesi sono fondamentali per il tono del film: colline, boschi, strade fangose, laghi e case isolate costruiscono un mondo ostile, perfetto per una storia di fuga e vendetta.

Nel racconto, la Scozia del 1790 diventa quasi un territorio mitico. Non è soltanto uno sfondo storico, ma un luogo sospeso tra western e fiaba oscura, dove Tornado deve attraversare dolore, perdita e violenza prima di trovare la propria strada.

Trama del film “Tornado”

La trama di Tornado si apre nella Scozia del 1790. Tornado viaggia con il padre Fujin, un ex samurai giapponese diventato burattinaio itinerante. Insieme portano in giro uno spettacolo che unisce marionette, teatro e combattimenti con la spada, attirando folle curiose in un territorio selvaggio e povero.

Durante una rappresentazione, il loro cammino si incrocia con quello di Sugarman, capo di una banda criminale reduce da una rapina. Con lui ci sono il figlio Little Sugar e altri uomini violenti, interessati soprattutto a recuperare un bottino d’oro rubato. Un giovane ladro riesce a sottrarre l’oro alla banda, e Tornado finisce coinvolta nella fuga.

La situazione degenera rapidamente. Sugarman e i suoi uomini inseguono Tornado, Fujin e il ragazzo, convinti che siano responsabili della sparizione del bottino. La violenza esplode quando la banda raggiunge il carro del burattinaio e il passato di Fujin torna a galla.

Da quel momento, Tornado perde tutto ciò che conosceva. Braccata da criminali senza scrupoli, attraversa boschi, accampamenti e luoghi isolati, cercando di sopravvivere. Il suo dolore si trasforma poco alla volta in determinazione, mentre la giovane comprende che gli insegnamenti del padre sono l’unico strumento per affrontare i suoi nemici.

Il film diventa così una storia di trasformazione: da figlia e artista itinerante, Tornado diventa una combattente pronta a sfidare la banda di Sugarman e a chiudere i conti con chi le ha portato via la famiglia.

Spoiler finale

Nel finale di Tornado, la protagonista affronta fino in fondo le conseguenze della tragedia che ha distrutto la sua vita. Dopo la morte di Fujin e del giovane ladro coinvolto nel furto dell’oro, Tornado seppellisce i corpi e comprende che non può più continuare a fuggire.

Il bottino, causa della catena di violenza, viene ritrovato dalla ragazza. Invece di usarlo per salvarsi o arricchirsi, Tornado decide di liberarsene, gettandolo in un lago. Quel gesto segna il distacco dal potere corruttivo dell’oro e dalla logica brutale della banda di Sugarman.

A quel punto la protagonista sceglie la vendetta. Forte degli insegnamenti ricevuti dal padre, rintraccia uno dopo l’altro i membri della banda e li elimina. La sua abilità con la spada non è più parte di uno spettacolo, ma diventa l’espressione della sua rabbia e della sua nuova identità.

Nel confronto finale, Tornado trova Sugarman ormai gravemente ferito. L’uomo, prima di morire, la riconosce come una samurai. La frase conferma il passaggio definitivo della protagonista: non è più soltanto la figlia di Fujin, ma una combattente autonoma, capace di sopravvivere in un mondo dominato dalla violenza.

Dopo la resa dei conti, Tornado incontra i superstiti del circo, ma non sceglie di restare. Porta con sé le spade e una parte dell’oro, lasciandosi alle spalle il passato. Il finale resta essenziale e malinconico: la vendetta è compiuta, ma la protagonista deve continuare il proprio cammino da sola.

Cast completo del film “Tornado”

Il cast di Tornado riunisce interpreti britannici e internazionali in un racconto che mescola western, azione e suggestioni samurai. I personaggi principali ruotano intorno alla fuga di Tornado, al passato di Fujin e alla caccia scatenata dalla banda di Sugarman.