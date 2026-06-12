Su Prime Video è disponibile Sul tuo cadavere, film action thriller del 2026 diretto da Jorma Taccone. Il titolo originale è Over Your Dead Body e mescola commedia nera, azione, suspense e violenza grottesca.

Al centro della storia ci sono Dan e Lisa, una coppia in crisi che decide di trascorrere un weekend in una baita isolata. In apparenza dovrebbe essere un tentativo per salvare il matrimonio, ma entrambi nascondono lo stesso piano: uccidere il partner. La situazione precipita quando nella casa arrivano dei criminali evasi e una guardia carceraria traditrice.

Regia, produzione e protagonisti del film “Sul tuo cadavere”

Sul tuo cadavere è diretto da Jorma Taccone, regista, attore e membro del gruppo comico The Lonely Island. Il film è una commedia thriller dal tono cupo, costruita su un’idea estrema: una coppia sull’orlo del divorzio che non vuole separarsi, ma eliminarsi fisicamente.

Il film è il remake in lingua inglese del film norvegese The Trip, uscito nel 2021 e diretto da Tommy Wirkola. La nuova versione mantiene l’impianto di base della storia, ma punta su un cast internazionale e su un tono ancora più vicino alla commedia d’azione americana.

I protagonisti sono Dan, interpretato da Jason Segel, e Lisa, interpretata da Samara Weaving. Lui è un uomo frustrato, infelice e deciso a liberarsi della moglie; lei è una donna altrettanto esasperata, pronta a mettere in atto un piano speculare. La loro guerra domestica viene però interrotta dall’arrivo di personaggi molto più pericolosi, tra cui Pete, interpretato da Timothy Olyphant, Allegra, interpretata da Juliette Lewis, e Todd, interpretato da Keith Jardine.

La forza del film sta nel ribaltamento continuo dei ruoli: Dan e Lisa iniziano la storia come nemici, ma quando la minaccia esterna diventa concreta sono costretti a collaborare per sopravvivere.

Dove è stato girato?

Sul tuo cadavere è ambientato principalmente in una baita isolata immersa nella natura, luogo scelto da Dan e Lisa per mettere in atto i rispettivi piani omicidi. La casa diventa rapidamente una trappola, prima per la coppia e poi per i criminali che vi irrompono.

Le riprese del film sono state realizzate a Tampere, in Finlandia. La città e le aree circostanti sono state utilizzate per ricreare l’atmosfera remota e selvaggia in cui si svolge gran parte della vicenda. Boschi, strade isolate e interni claustrofobici contribuiscono a trasformare il weekend della coppia in un incubo sanguinoso.

La baita è il vero centro narrativo del film. Ogni stanza diventa il teatro di un tradimento, di una colluttazione o di un colpo di scena. L’isolamento del luogo amplifica il tono da survival thriller: Dan e Lisa non possono contare su aiuti esterni e devono affrontare sia i loro rancori matrimoniali sia la minaccia dei criminali.

Trama del film “Sul tuo cadavere”

La trama di Sul tuo cadavere segue Dan e Lisa, marito e moglie arrivati a un punto di non ritorno. Il loro matrimonio è ormai distrutto da risentimenti, fallimenti personali e un odio reciproco sempre più difficile da nascondere.

Per salvare almeno le apparenze, i due partono per un weekend in una baita isolata. In realtà, però, nessuno dei due vuole davvero riconciliarsi. Dan ha progettato di uccidere Lisa e far sembrare tutto un incidente. Lisa, a sua volta, ha organizzato un piano per eliminare il marito e liberarsi definitivamente di lui.

L’inizio del weekend è una partita a scacchi crudele, fatta di sorrisi falsi, provocazioni e tentativi di anticipare le mosse dell’altro. Ogni oggetto della casa può diventare un’arma e ogni conversazione nasconde una minaccia. Ma proprio quando la guerra tra coniugi sembra pronta a esplodere, la situazione cambia radicalmente.

Nella baita irrompono alcuni detenuti evasi, accompagnati da una guardia carceraria corrotta. I nuovi arrivati prendono il controllo della casa e trasformano la crisi matrimoniale in una lotta per la sopravvivenza. Dan e Lisa, che fino a pochi minuti prima volevano uccidersi a vicenda, sono costretti a fare squadra.

Tra ricatti, ferite, inseguimenti e scontri brutali, la coppia scopre di essere ancora capace di capirsi nei momenti peggiori. Il loro rapporto resta tossico e distruttivo, ma la minaccia esterna riaccende una complicità feroce, alimentata dalla rabbia e dall’istinto di sopravvivenza.

Spoiler finale

Nel finale di Sul tuo cadavere, il caos nella baita raggiunge il punto massimo. Dan e Lisa riescono a reagire contro i criminali, trasformando la casa in un campo di battaglia fatto di trappole, armi improvvisate e scontri sempre più violenti.

I piani dei detenuti evasi crollano uno dopo l’altro. Quella che doveva essere una fuga organizzata diventa una carneficina grottesca, in cui la coppia riesce a sfruttare la conoscenza della casa e la propria disperazione per ribaltare i rapporti di forza. I criminali, convinti di avere davanti due vittime facili, scoprono di essere finiti in mezzo a un matrimonio già esplosivo.

Dan e Lisa sopravvivono alla notte, ma il loro rapporto non torna semplicemente alla normalità. La loro alleanza nasce dalla necessità e dalla violenza condivisa, non da una vera riconciliazione romantica. Il film gioca proprio su questa ambiguità: i due si odiano ancora, ma la battaglia contro i criminali dimostra che insieme sono pericolosamente efficaci.

Nel finale emerge anche un elemento metacinematografico: la vicenda vissuta dalla coppia diventa materiale per un film, trasformando l’orrore del weekend in racconto spettacolare. La conclusione mantiene il tono nero e sarcastico dell’intera storia, lasciando Dan e Lisa sospesi tra sopravvivenza, follia e un legame impossibile da definire come sano.

Cast completo del film “Sul tuo cadavere”

Il cast di Sul tuo cadavere riunisce interpreti molto riconoscibili del cinema e della televisione americana. Al centro della storia ci sono Dan e Lisa, marito e moglie in guerra, affiancati dai criminali che trasformano il loro piano omicida in una lotta per la sopravvivenza.