Questa sera su Rai Premium va in onda Ruby, film drammatico del 2021 diretto da Gail Harvey. Il titolo originale è V.C. Andrews’ Ruby ed è tratto dal romanzo di V.C. Andrews, primo capitolo della saga dedicata a Ruby Landry.

La storia segue Ruby Landry, una giovane cresciuta nel bayou della Louisiana insieme alla nonna Catherine. La ragazza sogna un futuro diverso, coltiva il talento per la pittura e vive un amore proibito con Paul Tate, ma la morte della nonna e la scoperta di segreti familiari la spingono verso New Orleans, dove dovrà affrontare la verità sulle proprie origini.

Regia, produzione e protagonisti del film “Ruby”

Ruby è diretto da Gail Harvey, regista canadese legata a numerose produzioni televisive e sentimentali. Il film è una produzione Lifetime del 2021 e inaugura la serie di adattamenti dedicati alla saga dei Landry, tratta dai romanzi di V.C. Andrews.

La protagonista è Ruby Landry, interpretata da Raechelle Banno, una ragazza cresciuta tra le paludi della Louisiana, in un ambiente isolato ma ricco di tradizioni, misteri e legami familiari profondi. Ruby vive con la nonna Catherine Landry, interpretata da Naomi Judd, una guaritrice spirituale cajun che l’ha cresciuta dopo la morte della madre.

Accanto a loro troviamo Sam Duke nel ruolo di Paul Tate, il giovane di cui Ruby si innamora, e Gil Bellows nel ruolo di Pierre Dumas, l’uomo ricco e misterioso che la ragazza scopre essere suo padre. Nel cast figurano anche Ty Wood, Karina Banno, Lauralee Bell, Deborah Cox, Crystal Fox e Serge Houde.

Il film mescola dramma familiare, mistero e melodramma, raccontando la crescita di Ruby attraverso rivelazioni dolorose, differenze sociali, amori impossibili e un passato che torna a cambiare ogni certezza.

Dove è stato girato?

Ruby è ambientato nel bayou della Louisiana e poi a New Orleans, due luoghi fondamentali per la storia della protagonista. Il bayou rappresenta l’infanzia di Ruby Landry, il mondo della nonna Catherine, le radici cajun e un universo fatto di natura, spiritualità e segreti familiari.

La seconda parte della vicenda si sposta invece a New Orleans, dove Ruby arriva dopo la morte della nonna per cercare il padre Pierre Dumas. La città diventa il simbolo di un nuovo mondo: più elegante, ricco e crudele, molto diverso dalla vita semplice che la ragazza conosceva.

Le riprese del film sono state realizzate in Canada, principalmente a Victoria, nella British Columbia. La produzione ha utilizzato location canadesi per ricreare sia le atmosfere paludose della Louisiana sia gli ambienti più raffinati legati alla famiglia Dumas. Il contrasto tra il bayou e New Orleans è centrale nel racconto, perché accompagna il passaggio di Ruby dall’innocenza alla scoperta di verità sempre più dolorose.

Trama del film “Ruby”

La trama di Ruby segue Ruby Landry, una giovane ragazza cresciuta nel bayou della Louisiana dalla nonna Catherine. Ruby ha talento per la pittura, vive a contatto con la natura e sembra destinata a una vita semplice, ma dentro di sé avverte il peso di domande mai risolte: chi era davvero sua madre e chi è il padre che non ha mai conosciuto?

La ragazza è innamorata di Paul Tate, un giovane del posto con cui sogna un futuro insieme. Il loro rapporto, però, viene ostacolato da Catherine, che conosce segreti familiari destinati a sconvolgere la vita della nipote. Ruby non capisce il motivo di quel divieto, ma sente che la nonna sta cercando di proteggerla da una verità molto più grande.

Quando Catherine muore, Ruby resta sola e scopre informazioni decisive sulle proprie origini. La nonna le rivela che suo padre è Pierre Dumas, un uomo ricco e potente di New Orleans. Spinta dal bisogno di conoscere la verità e di trovare un posto nel mondo, Ruby lascia il bayou e parte per la città.

A New Orleans, Ruby entra nella casa dei Dumas, un ambiente pieno di lusso, apparenze e tensioni. Qui conosce la matrigna Daphne, la sorellastra Giselle e un mondo familiare in cui la sua presenza non è accolta da tutti. La giovane scopre presto che il denaro non cancella le bugie e che il passato della madre nasconde ferite ancora aperte.

Il viaggio di Ruby diventa così una dolorosa ricerca d’identità. Tra l’amore per Paul, il legame con il padre appena ritrovato e l’ostilità della nuova famiglia, la protagonista deve capire chi vuole essere davvero e quanto sia disposta a perdere per conoscere la verità.

Spoiler finale

Nel finale di Ruby, la protagonista comprende che il suo ingresso nella famiglia Dumas non le porterà subito la serenità sperata. Dopo aver lasciato il bayou della Louisiana per raggiungere New Orleans, Ruby Landry scopre un mondo fatto di ricchezza, apparenze e segreti, ma anche di freddezza e rivalità.

La verità più dolorosa riguarda il suo legame con Paul Tate. Il rapporto tra i due viene travolto dalle rivelazioni familiari, perché il passato dei Landry e dei Tate nasconde un segreto che rende il loro amore impossibile. Ruby è costretta ad accettare che il sentimento nato nel bayou non può continuare come aveva immaginato.

Anche il rapporto con Pierre Dumas è complesso. L’uomo riconosce Ruby come figlia e cerca di inserirla nella propria vita, ma la presenza della ragazza crea tensioni nella casa. Daphne e Giselle non la accolgono davvero, trasformando la dimora dei Dumas in un luogo ostile.

Il finale lascia Ruby sospesa tra due mondi: il bayou, che rappresenta le sue radici e l’amore perduto, e New Orleans, che le offre una nuova identità ma anche nuove sofferenze. La conclusione apre la strada ai capitoli successivi della saga, mostrando una protagonista più consapevole, ferita ma determinata a sopravvivere ai segreti della propria famiglia.

Cast completo del film “Ruby”

Il cast di Ruby riunisce interpreti legati al cinema televisivo americano e canadese. I personaggi principali ruotano intorno alla crescita di Ruby Landry, ai segreti della famiglia Dumas e al difficile passaggio dal bayou della Louisiana alla vita elegante e spietata di New Orleans.