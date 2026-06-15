Serena Rossi sarà la regina delle fiction Rai della stagione 2026-2027. L’attrice, infatti, è al centro di tre progetti seriali in onda, prossimamente, sull’ammiraglia.

Serena Rossi regina fiction Rai, giunge al termine Mina Settembre

La prima fiction Rai che ha al centro Serena Rossi è, in realtà, uno dei titoli più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Mina Settembre, serie nella quale interpreta l’omonima protagonista, un’assistente sociale chiamata a risolvere i più disparati casi in quel di Napoli.

La prossima sarà la quarta e ultima stagione della fiction, che ha debuttato su Rai 1 nel 2021 e che ha ottenuto, nel corso degli anni, ottimi ascolti, con picchi superiori al 26% di share. Al momento, non si sa quando i nuovi appuntamenti debutteranno in televisione. Le riprese si dovrebbero svolgere nei prossimi mesi e per vedere le puntate sarà necessario attendere, con ogni probabilità, la seconda metà del 2027.

La Famiglia Panini

Il secondo progetto con protagonista Serena Rossi, invece, si intitola La Famiglia Panini. La fiction, tratta dal libro di Luigi Garlando dal titolo L’album dei sogni, racconta la storia di Olga Cuoghi Panini. Si tratta di una madre che, divenuta improvvisamente vedova, si è ritrovata ad essere, per necessità, un’imprenditrice. La narrazione si snoda fra gli anni ’40 e ’70, raccontando le vicende che hanno portato alla nascita delle iconiche figurine Panini, che hanno segnato l’infanzia di generazioni di italiani.

Serena Rossi, nella fiction Rai, interpreta la protagonista Olga Cuoghi Panini e le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte a partire dall’ottobre dello scorso anno. La TV di Stato, ancora una volta, non ha confermato nessuna data di messa in onda, ma quasi sicuramente esordirà il prossimo autunno, ancora una volta su Rai 1.

Serena Rossi regina fiction Rai, l’atteso L’Ombra

Ma gli impegni di Serena Rossi, nella prossima stagione televisive, non terminano qui. Attualmente sono in corso le riprese della serie tv L’Ombra. La fiction, articolata in dieci appuntamenti dalla durata di 50 minuti ciascuno, è diretta dai Manetti Bros. Il racconto è ambientato a Milano, dove agisce una giovane giustiziera che si fa chiamare L’Ombra. Nessuno sa quale sia la sua vera identità. Chi è intenzionato a scoprire la verità è il poliziotto Giuseppe Vitali, che ha il volto di Luigi Lo Cascio. Nel cast, come detto, presenzia anche Serena Rossi, che presta il volto a Luciana Fumagalli, una direttrice editoriale. Non è chiaro quando esordirà il titolo: quel che è certo è che dovrebbe sbarcare nel prime time di Rai 2.