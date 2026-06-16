A due anni dal via delle riprese, in autunno va in onda, su Rai 1, il film tv Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano. Si tratta di uno dei progetti più attesi fra quelli previsti nella prima parte della prossima stagione televisiva.

Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano, l’omaggio allo scrittore

Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano è un film tv appartenente al genere biografico. Il titolo, infatti, racconta la storia di Giovannino Guareschi, scrittore noto al grande pubblico soprattutto per aver creato i personaggi di Don Camillo e Peppone. Tali personaggi sono stati al centro di una lunga serie di romanzi, oltre che di film che, ancora oggi, sono spesso proposti in replica sulle varie reti in chiaro.

La trama della pellicola è tratta dal libro Chi sogna nuovi gerani?, autobiografia a cura dei figli Alberto e Carlotta. La regia è affidata ad Andrea Porporati, che ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Marco Ferrazzoli.

Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano, le riprese nei luoghi che hanno ispirato l’autore

Il film tv Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano sarà proposto, su Rai 1, in autunno. Attualmente non è stata comunicata alcuna data ufficiale di messa in onda, ma quel che è certo è che la pellicola sarà suddivisa in due parti, entrambe fruibili anche in streaming su Rai Play.

Le riprese del film si svolgono nei luoghi reali che hanno ispirato lo scrittore. I set, infatti, sono stati montati interamente in Emilia Romagna, in diversi borghi della regione come Bagnolo in Piano, Brescello, Castelfranco Emilia, Colorno e Coltaro.

La trama

Il film racconta gli alti e bassi dello scrittore Giovannino Guareschi, fra i più apprezzati del nostro paese, avendo venduto oltre 20 milioni di copie in 142 lingue. Il protagonista ha mostrato, in ogni fase della sua esistenza, la coerenza, l’ironia e la poca inclinazione al compromesso.

Negli anni ’40 ha espresso le proprie critiche al nazifascismo e si è rifiutato di combattere per la Repubblica Sociale, venendo così deportato in un campo di prigionia tedesco. Rimanendo ideale ai suoi ideali ha espresso la propria disapprovazione anche per il comunismo sovietico e, successivamente, per il consumismo americano.

Due i legami che hanno contraddistinto l’esistenza dello scrittore: per la moglie Ennia e per la Bassa Padana, la sua terra natìa.

Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del film tv su Giovannino Guareschi.