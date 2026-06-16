Si scaldano i motori di Battiti Live 2026. Le registrazioni delle nuove puntate del programma, confermato nell’estate di Canale 5, partiranno il 24 giugno prossimo.

Battiti Live 2026, il trio di conduttori

Al timone di Battiti Live 2026 è presente un trio di conduttori. La conferma ha il nome di Ilary Blasi, che dunque torna al timone della trasmissione per il terzo anno di fila. Al suo fianco vi sono due co-conduttori, entrambi volti nuovi per quel che concerne il programma. Il primo è il cantante Fabio Rovazzi, prossimo a un nuovo impegno televisivo sull’ammiraglia del Biscione, dove ha guidato le ultime due edizione consecutive dell’evento Capodanno in musica. Il secondo co-conduttore è Daniele Battaglia, reduce dall’esperienza di capo-squadra all’interno di SuperKaraoke.

Le riprese dal 24 al 28 giugno

Quella in onda nell’estate del 2026 è, per Battiti Live, la ventiquattresima edizione. In totale, sono previste cinque puntate, tutte ambientate presso Piazza Quercia di Trani. I concerti si svolgono dal 24 al 28 giugno e sono proposte, in diretta, esclusivamente in radio su Radionorba e in diretta televisiva su Radionorba TV.

Per vedere il format su Canale 5, invece, occorre attendere diversi giorni. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, tramette gli appuntamenti con cadenza settimanale, nel prime time del giovedì, a partire dal 2 luglio. Salvo improvvise modifiche di programmazione, l’ultima puntata è in onda il 30 luglio prossimo.

Anche quest’anno, Battiti Live conferma la volontà di porre al centro delle scene alcune delle località più belle della Puglia. A tal proposito, nelle puntate sono proposte delle performance on the road, con artisti che si esibiscono da diverse località della regione. A Manfredonia salgono sul palco J-Ax e Irama, da Martina Franca ci sono Raf e Fred De Palma. A Bari sono attese Serena Brancale con Delia, oltre ai The Kolors. L’artista Annalisa è attesa ad Alberobello. Infine, Achille Lauro intrattiene il pubblico di Polignano a Mare.

Battiti Live 2026, il cast

Decisamente molto folto il cast degli artisti attesi, nell’arco delle diverse puntate, sul palco del Battiti Live 2026. Vi sono, in primis, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi e Gigi D’Alessio. A loro si uniscono Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA e Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Mara Sattei.

Altri protagonisti sono Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano e Sayf, oltre ai già citati The Kolors. I conduttori accolgono, poi, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain e Nayt.

Infine, ci sono Achille Lauro, Alex Britti, Nicolò Filippucci, Tommaso Paradiso, Welo e i cantanti reduci da Amici Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia ed Angie.