Questa sera su Rai Movie va in onda Lontano da qui, intenso film drammatico del 2018 diretto da Sara Colangelo. Il titolo originale è The Kindergarten Teacher e racconta il rapporto sempre più ossessivo tra una maestra d’asilo insoddisfatta della propria vita e un bambino dal talento poetico straordinario.

La protagonista è Lisa Spinelli, donna sposata e madre di due figli adolescenti. Lisa insegna in una scuola dell’infanzia di Staten Island e frequenta un corso di poesia, sperando di trovare uno spazio più autentico per sé. Un giorno, però, scopre che uno dei suoi piccoli alunni, Jimmy Roy, riesce a creare versi sorprendenti senza alcuno sforzo apparente.

Regia, produzione e protagonisti del film Lontano da qui

Lontano da qui è scritto e diretto da Sara Colangelo. Il film è il remake americano di Haganenet, film israeliano del 2014 diretto da Nadav Lapid, e affronta temi delicati come frustrazione personale, talento, maternità, ambizione e confine tra protezione e controllo.

La protagonista è Lisa Spinelli, interpretata da Maggie Gyllenhaal. Lisa è una maestra attenta e apparentemente premurosa, ma vive una quotidianità che sente vuota. Il matrimonio con Grant, la distanza dai figli e l’insoddisfazione per le proprie poesie la portano a cercare nella scoperta del talento di Jimmy una ragione nuova per sentirsi viva.

Parker Sevak interpreta Jimmy Roy, bambino di cinque anni capace di recitare poesie improvvisate con immagini e parole che colpiscono Lisa in modo profondo. La donna è convinta che nessuno intorno a lui sia in grado di capire quanto sia speciale e decide di diventare la sua guida, spingendosi però sempre oltre i limiti del proprio ruolo.

Nel cast figurano anche Gael García Bernal, nel ruolo dell’insegnante di poesia Simon; Michael Chernus, che interpreta il marito di Lisa, Grant; Rosa Salazar, nei panni della babysitter di Jimmy; e Anna Baryshnikov, nel ruolo di Becca.

Dove è stato girato?

Lontano da qui è ambientato a Staten Island, uno dei distretti di New York. La città è fondamentale per il tono del film: Lisa vive in un contesto familiare e lavorativo apparentemente tranquillo, ma sente di essere sempre più distante da tutto ciò che la circonda.

Le riprese sono state realizzate a New York City, utilizzando ambienti urbani, case familiari, scuole e luoghi quotidiani per restituire una realtà ordinaria attraversata da un disagio sempre più evidente.

Staten Island diventa così il simbolo della vita di Lisa: un luogo vicino a Manhattan e alla sua energia culturale, ma allo stesso tempo distante, periferico e dominato dalla routine. È proprio in questo spazio che la protagonista vede nel talento di Jimmy la possibilità di evadere dalla propria insoddisfazione.

Trama del film Lontano da qui

La trama di Lontano da qui segue Lisa Spinelli, maestra d’asilo che conduce una vita apparentemente stabile. È sposata con Grant, ha due figli adolescenti e lavora con bambini piccoli, ma dentro di sé sente un’inquietudine sempre più difficile da ignorare.

Lisa coltiva una passione per la poesia e frequenta un corso serale guidato da Simon. Vorrebbe essere riconosciuta come poetessa, ma le sue composizioni non ottengono l’effetto che sperava. Durante una giornata di lavoro, però, resta colpita da Jimmy, uno dei suoi alunni.

Il bambino cammina avanti e indietro e recita a voce alta alcuni versi che sembrano provenire da una mente adulta. Lisa capisce subito che Jimmy non sta ripetendo una poesia imparata a memoria: le parole nascono spontaneamente da lui.

La maestra inizia allora a prendere nota dei suoi testi e a portarli al corso di poesia, facendoli passare come propri. Quando gli altri partecipanti restano impressionati, Lisa si convince ancora di più che Jimmy sia un talento eccezionale, destinato a essere ignorato dalla famiglia e dalla società.

La donna si avvicina sempre di più al bambino e alla sua babysitter. Cerca di proteggerlo, di stimolarlo e di impedirgli di diventare un semplice bambino come gli altri. Ma il suo bisogno di salvare Jimmy diventa gradualmente un’ossessione, mettendo in pericolo sia il rapporto con la famiglia sia la serenità del piccolo.

Spoiler finale

Nel finale di Lontano da qui, Lisa perde definitivamente il controllo. Dopo che il padre di Jimmy decide di iscriverlo a un’altra scuola, la donna teme di non poter più seguire il suo talento e prende una decisione estrema.

Lisa rapisce Jimmy e lo porta via con sé, convinta di proteggerlo da un mondo che, secondo lei, non riconosce la sua sensibilità e il suo genio poetico. Per la maestra non è un gesto criminale, ma un atto di salvezza: vuole offrire al bambino una vita diversa, lontana da adulti che giudica incapaci di capirlo.

La fuga dura poco. La polizia riesce a fermarla e Lisa viene arrestata. Jimmy viene riportato in salvo, ma il finale resta volutamente amaro.

Nell’ultima scena, il bambino è seduto su un’auto della polizia e dice: “Ho una poesia”. Nessuno gli presta attenzione. Il momento suggerisce che Lisa abbia superato limiti inaccettabili, ma lascia anche aperta una domanda dolorosa: chi si prenderà cura del talento di Jimmy, ora che lei non potrà più farlo?

Cast completo del film Lontano da qui

Il cast di Lontano da qui è guidato da Maggie Gyllenhaal, protagonista di un dramma psicologico intenso e sempre più inquietante.