Come ogni estate, Milly Carlucci sta lavorando alla composizione del cast di concorrenti di Ballando con le stelle e non mancano le difficoltà causate dai presunti rifiuti ricevuti. Sarebbero diversi, infatti, i vip che hanno deciso di declinare la proposta della conduttrice di far parte della prossima edizione dello show.

Ballando con le stelle rifiuti cast, il no di Chiara Ferragni

Il nome più celebre che avrebbe deciso di rifiutare di far parte del cast di concorrenti di Ballando con le stelle è quello di Chiara Ferragni. Classe 1987, è fra le imprenditrici e content creator più conosciute al mondo, vantando solamente su Instagram più di 27 milioni di seguaci.

La partecipazione di Ferragni avrebbe, senz’altro, attirato enorme interesse verso il format. Gli ultimi anni, per l’influencer, sono stati decisamente ricchi di difficoltà, dovute sia a problemi con la giustizia (giunti al termine con il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata) che a questioni sentimentali, con il divorzio dal cantante Fedez.

Ballando con le stelle rifiuti cast, gli altri vip che hanno rifiutato

Altra celebrità che sarebbe stata contattata da Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle è Elisabetta Canalis. La showgirl, tuttavia, avrebbe rifiutato e, come è noto, sarà parte integrante del cast della trasmissione concorrente Tu Si Que Vales, che condurrà al posto di Giulia Stabile.

Un percorso simile interessa Belen Rodriguez. Anche lei avrebbe declinato l’offerta Rai di partecipare come concorrente di Ballando con le stelle, per poi rifiutare anche l’opportunità di fare la giudice al posto di Selvaggia Lucarelli. Proprio come Canalis, Belen Rodriguez è stata annunciata a Tu Si Que Vales, dove farà la giurata speciale nelle sfide di lip-sync.

L’elenco dei rifiuti ricevuti da Milly Carlucci si allunga con quello di Francesca Pascale. Ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi attivista molto attenta nel campo dei diritti, ha declinato la proposta ricevuta dalla conduttrice.

Continua la ricerca del giudice

Ma le difficoltà di Milly Carlucci non si limitano solamente alla composizione del cast di concorrenti. Come è noto, Selvaggia Lucarelli ha abbandonato la giuria e la conduttrice è chiamata a individuare un sostituto. Un lavoro, questo, decisamente complesso, in quanto Lucarelli, nel corso delle ultime edizioni, ha creato dinamiche in grado di mantenere alta l’attenzione sullo show.

Una delle ipotesi più forti per la sostituzione è Barbara D’Urso, che poche ore fa ha comunicato il ritorno a teatro. Altra ipotesi è quella di un cambio di ruolo di Alberto Matano, che dopo anni da custode del tesoretto potrebbe essere promosso a giudice.