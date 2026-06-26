La quinta puntata de L’erede va in onda venerdì 26 giugno su Canale 5. La serie turca con İlhan Şen, Aybüke Pusat e Biran Damla Yılmaz entra in una fase sempre più drammatica, dopo l’attentato che ha sconvolto la famiglia Yelduran.

Nella quinta puntata, Akif resta ricoverato in ospedale dopo aver salvato Serhat, prendendo i proiettili destinati a lui. Intanto Yusuf cattura Hamza, padre di Ilyas, e lo sottopone a un interrogatorio brutale per scoprire il nome di chi ha ordinato l’agguato.

L’erede, quinta puntata: Akif ferito dopo l’attentato a Serhat

La tensione nella famiglia Yelduran aumenta dopo il grave attentato ai danni di Serhat. A essere colpito, però, è Akif, che si frappone tra il fratello e i proiettili destinati a lui.

Akif viene trasportato in ospedale e le sue condizioni preoccupano tutti. Il gesto cambia ulteriormente gli equilibri già fragili della famiglia, perché dimostra che, nonostante rivalità, rancori e lotte per la successione, tra i due fratelli resta un legame difficile da spezzare.

Nel frattempo, Hilmi viene minacciato. L’uomo, però, non accetta di subire in silenzio e risponde con fermezza, alimentando nuove tensioni tra le famiglie coinvolte nella faida.

Yusuf cattura Hamza per trovare il mandante

Il punto centrale della puntata riguarda Yusuf, deciso a risalire al mandante dell’attentato contro Serhat.

Yusuf cattura Hamza, padre di Ilyas, e lo tortura per costringerlo a parlare. Vuole sapere chi ha dato l’ordine di colpire Serhat e quale piano si nasconde dietro il tentato omicidio.

Hamza si trova così in una situazione senza via d’uscita. Da una parte c’è la paura di Yusuf, dall’altra il rischio di tradire persone molto pericolose. La sua confessione potrebbe cambiare completamente il corso della guerra tra le famiglie.

Ziyan minaccia Sevde

Mentre Yusuf porta avanti la sua ricerca della verità, anche Ziyan torna a mostrare il suo lato più duro.

L’uomo raggiunge Sevde e le intima di dimenticare ciò che è accaduto in passato. Ziyan le chiede di smettere di cercare vendetta e la minaccia apertamente: se continuerà a riaprire vecchie ferite, potrebbe pagarne le conseguenze.

Il confronto tra Ziyan e Sevde riporta quindi al centro i segreti mai risolti della famiglia. Il passato continua a condizionare ogni scelta e rischia di travolgere anche chi prova a restarne fuori.

L’erede quinta puntata: cast principale

İlhan Şen : Serhat

: Serhat Aybüke Pusat : Melek

: Melek Biran Damla Yılmaz: Yıldız

Dove vedere L’erede in tv e streaming

L’erede va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5. Le puntate della serie turca sono disponibili gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva.