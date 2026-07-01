Su Netflix arriva Enola Holmes 3, terzo film della saga dedicata alla giovane sorella di Sherlock Holmes. Il nuovo capitolo è disponibile da mercoledì 1° luglio 2026 e porta Enola Holmes lontano da Londra, fino a Malta, per affrontare il caso più pericoloso della sua carriera.

Il film è diretto da Philip Barantini, regista di Adolescence, mentre la sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, già autore dei primi due capitoli. Al centro della storia ci sono il matrimonio tra Enola e Lord Tewkesbury e la misteriosa scomparsa di Sherlock Holmes, che costringe la giovane detective a trasformare il giorno più importante della sua vita in una missione di salvataggio.

Regia, produzione e protagonisti del film Enola Holmes 3

Enola Holmes 3 è diretto da Philip Barantini, che raccoglie il testimone di Harry Bradbeer, regista dei primi due film. La sceneggiatura è di Jack Thorne ed è ispirata ai romanzi della serie The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer.

La protagonista resta Enola Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown. Enola è ormai una detective affermata, indipendente e consapevole delle proprie capacità. Dopo aver risolto i casi che l’hanno portata a confrontarsi con la politica, la corruzione e i segreti della Londra vittoriana, questa volta deve affrontare un’indagine che coinvolge direttamente la sua famiglia.

Accanto a lei torna Louis Partridge nel ruolo di Lord Tewkesbury. Il loro rapporto è diventato più maturo e il film parte proprio dalla prospettiva di un matrimonio tra i due giovani. Tuttavia, Enola deve fare i conti con i dubbi legati all’amore, all’indipendenza e al rischio di rinunciare a una parte di sé.

Henry Cavill interpreta ancora Sherlock Holmes, fratello maggiore di Enola e celebre investigatore. La sua sparizione è il motore del nuovo caso. Tornano anche Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria Holmes, Himesh Patel nei panni del dottor John Watson e Sharon Duncan-Brewster in quelli di Moriarty.

Il film combina mistero, azione, avventura e romanticismo, senza rinunciare al tono ironico che ha reso Enola una delle detective più amate del catalogo Netflix.

Dove è stato girato?

Enola Holmes 3 è stato girato tra il Regno Unito e Malta.

Una parte della produzione è stata realizzata negli Shepperton Studios, nel Surrey, in Inghilterra, dove sono stati ricostruiti alcuni interni e le ambientazioni legate a Londra e al mondo della famiglia Holmes.

Le riprese principali hanno poi raggiunto Malta, che è anche il cuore della nuova avventura di Enola. L’isola viene utilizzata direttamente come ambientazione della storia, con scenari storici, strade in pietra, porti, edifici d’epoca e paesaggi mediterranei.

Tra le aree maltesi utilizzate per il film ci sono La Valletta, Mdina, Mellieħa e Ħ’Attard. Le location contribuiscono a rendere il terzo capitolo visivamente diverso dai precedenti, spostando l’azione dalla nebbia e dalle strade della Londra vittoriana verso una dimensione più luminosa, internazionale e avventurosa.

Trama del film Enola Holmes 3

La trama di Enola Holmes 3 segue Enola in un momento decisivo della sua vita. La giovane detective è pronta a sposare Lord Tewkesbury, ma il matrimonio viene improvvisamente sconvolto da una notizia drammatica.

Sherlock Holmes è scomparso. Nessuno sa dove si trovi e la situazione appare subito molto più grave di un semplice allontanamento. Enola decide quindi di mettere da parte i preparativi e partire per cercare il fratello.

L’indagine la porta a Malta, luogo lontano dalla sua abituale Londra e pieno di misteri, piste false, inseguimenti e persone difficili da interpretare. Il caso coinvolge non soltanto Sherlock, ma anche gli equilibri della famiglia Holmes e il futuro di Enola con Tewkesbury.

La detective deve affrontare una doppia sfida. Da una parte vuole ritrovare Sherlock e risolvere il caso; dall’altra deve capire se sia pronta a conciliare l’amore con il bisogno di restare libera e indipendente.

Tewkesbury prova a starle accanto, ma la sparizione di Sherlock rischia di mettere in crisi il loro progetto di matrimonio. Nel frattempo, la presenza di Moriarty, di Watson e di Eudoria suggerisce che dietro il rapimento possa esserci una rete molto più ampia di quanto Enola immagini.

Spoiler finale

Il finale di Enola Holmes 3 non è ancora disponibile, perché il film arriva su Netflix il 1° luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali confermano però che il cuore della storia sarà il rapimento di Sherlock e il viaggio di Enola a Malta. Il finale dovrà quindi chiarire chi ha fatto sparire il detective, quali siano le vere intenzioni dei responsabili e se Enola e Tewkesbury riusciranno davvero a sposarsi.

Il terzo capitolo dovrebbe inoltre approfondire la crescita di Enola: non più soltanto la sorella minore di Sherlock, ma una detective adulta chiamata a scegliere quale futuro desidera per sé.

Cast completo del film Enola Holmes 3

Il cast di Enola Holmes 3 riunisce i protagonisti storici della saga, con il ritorno dei personaggi più importanti della famiglia Holmes e dei suoi alleati.

Millie Bobby Brown : Enola Holmes

: Enola Holmes Louis Partridge : Lord Tewkesbury

: Lord Tewkesbury Henry Cavill : Sherlock Holmes

: Sherlock Holmes Himesh Patel : dottor John Watson

: dottor John Watson Helena Bonham Carter : Eudoria Holmes

: Eudoria Holmes Sharon Duncan-Brewster: Moriarty

Dove vedere Enola Holmes 3 in streaming

Enola Holmes 3 è disponibile in streaming su Netflix da mercoledì 1° luglio 2026.

I primi due film della saga sono già disponibili sulla piattaforma. Per seguire meglio il nuovo capitolo, è utile recuperare soprattutto Enola Holmes 2, che approfondisce il legame tra Enola, Tewkesbury, Sherlock e Moriarty.