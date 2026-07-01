Su Sky Cinema Uno va in onda Monsieur Aznavour, film biografico musicale del 2024 diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade. Il film racconta l’ascesa di Charles Aznavour, figlio di immigrati armeni diventato una delle voci più importanti della canzone francese nel mondo.

Il protagonista è interpretato da Tahar Rahim, che porta sullo schermo gli anni della formazione, i primi spettacoli nei locali di Parigi, il rapporto con Édith Piaf, le difficoltà personali e la conquista di una fama internazionale costruita con ostinazione.

Regia, produzione e protagonisti del film Monsieur Aznavour

Monsieur Aznavour è scritto e diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, al secolo Fabien Marsaud. I due registi costruiscono un racconto biografico che non si limita alla carriera musicale del cantante, ma segue anche le fragilità, le ambizioni e i sacrifici dell’uomo dietro il mito.

Il film parte dalla Parigi degli anni Trenta. Charles Aznavour, nato in una famiglia armena rifugiata in Francia, cresce in un appartamento modesto ma pieno di musica, teatro e speranze. Fin da bambino è attratto dal palcoscenico e sogna di diventare cantante, nonostante la bassa statura, una voce considerata troppo ruvida e i pregiudizi legati alle sue origini.

Tahar Rahim interpreta Charles Aznavour nelle diverse fasi della sua vita. Il film segue il giovane artista mentre cerca spazio nei teatri, nei cabaret e nelle sale da concerto, fino all’incontro decisivo con Pierre Roche, musicista e compagno di scena interpretato da Bastien Bouillon.

Un ruolo centrale è affidato anche a Marie-Julie Baup, che interpreta Édith Piaf. La celebre cantante riconosce il talento di Aznavour, lo porta in tournée e lo aiuta a farsi conoscere, ma il loro rapporto professionale è segnato anche da tensioni e differenze artistiche.

Dove è stato girato?

Monsieur Aznavour è stato girato soprattutto in Francia, con numerose location utilizzate per ricreare la Parigi del dopoguerra e gli anni della consacrazione internazionale dell’artista.

Le riprese hanno coinvolto Parigi, in particolare il VI arrondissement e rue Monsieur-le-Prince, strada dove Charles Aznavour visse realmente. Alcune scene sono state realizzate anche in rue du Rocher, nell’VIII arrondissement, trasformata con auto d’epoca e scenografie dedicate agli anni Quaranta e Cinquanta.

Il film ha utilizzato inoltre diverse località della Normandia, tra cui Rouen, l’area dell’Eure e il traghetto tra Port-Jérôme-sur-Seine e Quillebeuf-sur-Seine. Altre sequenze sono state girate in Bulgaria, scelta per ricostruire ambientazioni storiche e grandi scenografie del passato.

Le location accompagnano il percorso di Aznavour dalla periferia parigina ai grandi teatri internazionali. La città di Parigi resta il cuore della storia: è il luogo in cui Charles cresce, fallisce, insiste e trova infine il proprio spazio nella musica.

Trama del film Monsieur Aznavour

La trama di Monsieur Aznavour segue la vita di Charles Aznavour, nato da genitori armeni emigrati in Francia. Il padre lavora nel mondo dello spettacolo e la madre sostiene la famiglia in anni difficili, segnati dalla povertà e dall’incertezza.

Charles cresce in una casa piccola, ma respira fin da subito arte e teatro. Da ragazzo inizia a esibirsi, scrive canzoni e cerca di farsi notare nei cabaret parigini. Il suo sogno è diventare un cantante famoso, anche se quasi tutti gli ripetono che non ha il fisico, la voce o il carisma adatti per riuscire.

La svolta arriva quando incontra Pierre Roche. I due iniziano a esibirsi insieme e costruiscono un sodalizio artistico che li porta a viaggiare e a cercare nuove occasioni. Il successo, però, tarda ad arrivare e Charles deve affrontare continui rifiuti.

L’incontro con Édith Piaf cambia il suo percorso. La cantante comprende che Aznavour possiede qualcosa di unico e decide di portarlo con sé. Charles entra così nel mondo dello spettacolo più prestigioso, ma deve ancora dimostrare di poter conquistare il pubblico da solo.

Il film racconta quindi il passaggio da artista incompreso a interprete capace di trasformare esperienze personali, fallimenti, amori e delusioni in canzoni destinate a rimanere nella storia. Le sue composizioni parlano di solitudine, desiderio, nostalgia, famiglia e identità, fino a renderlo un simbolo della chanson française.

Spoiler finale

Nel finale di Monsieur Aznavour, Charles riesce finalmente a ottenere il riconoscimento che aveva inseguito per tutta la vita. Dopo anni di rifiuti, tournée difficili e critiche, il pubblico inizia a comprendere la forza delle sue canzoni e il suo stile personale.

Il successo non arriva come un colpo di fortuna, ma come il risultato di una determinazione assoluta. Aznavour capisce che non deve imitare gli altri grandi interpreti francesi: la sua voce, il suo modo di stare sul palco e la sua scrittura rappresentano proprio ciò che lo rende diverso.

La parte conclusiva del film mostra l’artista ormai consacrato, capace di esibirsi davanti a platee internazionali e di trasformare la propria storia personale in un patrimonio condiviso da milioni di persone.

Il finale mantiene anche una nota malinconica. La fama non cancella le difficoltà vissute da Charles, le incomprensioni con le persone amate o il peso delle rinunce fatte per la carriera. Tuttavia, il film chiude celebrando la sua capacità di restare fedele alla musica fino alla fine, diventando una delle figure più amate della cultura francese.

Cast completo del film Monsieur Aznavour

Il cast di Monsieur Aznavour riunisce interpreti francesi, armeni e internazionali. Al centro resta la trasformazione di Tahar Rahim nel celebre cantautore.