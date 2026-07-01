Mercoledì 1° luglio, su Giallo, sono in onda gli episodi La vedova nera e Il tempo presente de La Stagista del Crimine 7. Gli appuntamenti vanno in onda dalle ore 21:10 circa.

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, quelli di oggi sono il quinto e sesto appuntamento

Anche la settima stagione de La Stagista del Crimine 7 è girata in Francia. Le riprese del titolo, infatti, si sono concentrate tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Proprio in Francia, nel 2022, ha debuttato la settima stagione della serie, che è composta da un totale di sei episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuno.

Con gli appuntamenti in onda il 1° luglio, dunque, giunge al termine anche la settima stagione de La Stagista del Crimine. Oltre che in televisione, sul canale 38 del digitale terrestre, è possibile seguire il titolo anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+.

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, la trama

Durante l’appuntamento denominato La vedova nera de La Stagista del Crimine, i protagonisti Constance Mayer e Boris Delcourt devono cercare di risolvere il mistero legato a Victor Blanchet. Il cadavere di quest’ultimo è rinvenuto all’interno della sua abitazione e tutti gli elementi raccolti in un primo elemento sembrano far propendere per l’ipotesi di un arresto cardiaco. Le cose cambiano quando i personaggi principali trovano, nella casa, un biglietto criptico scritto dalla vittima. Mayer e Delcourt scelgono, così, di allargare l’inchiesta all’ipotesi di omicidio.

Il tempo presente, la trama

La serata in compagnia di La Stagista del Crimine 7 procede con l’episodio denominato Il tempo presente. In esso, Constance e Boris devono risolvere il caso della morte di Manu Cana, giovane leader di un team di stilisti di Marsiglia. Il ragazzo è morto dopo che qualcuno lo ha buttato giù da una finestra e il fatto è accaduto a poca distanza dall’abitazione del padre, con il quale aveva un pessimo rapporto. Infine, il compleanno di Constance si avvicina e Boris prova a esaudire il suo sogno: riunire la famiglia per i festeggiamenti.

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata La Stagista del Crimine, in onda con nuovi appuntamenti su Giallo mercoledì 1° luglio, a partire dalle ore 21:10 circa.

Michèle Bernier: Constance Meyer;

Antoine Hamel: Boris Delcourt;

Géraldine Loup: Fanny Pelletier;

Soraya Garlenq: Nadia Saidi;

Nicolas Marié: Vladimir Quiring;

Cyrielle Voguet: Solène;

Philippe Lelièvre: Barth Meyer;

Clément Moreau: Antoine Meyer;

Jeanne Lambert: Alice Meyer.