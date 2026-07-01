La Stagista del Crimine 7 La vedova nera
Serie tv poliziesche

La Stagista del Crimine 7 episodi La vedova nera e Il tempo presente su Giallo: trama e cast

Matteo Tuveri
1 Luglio 2026 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Mercoledì 1° luglio, su Giallo, sono in onda gli episodi La vedova nera e Il tempo presente de La Stagista del Crimine 7. Gli appuntamenti vanno in onda dalle ore 21:10 circa.

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera cast

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, quelli di oggi sono il quinto e sesto appuntamento

Anche la settima stagione de La Stagista del Crimine 7 è girata in Francia. Le riprese del titolo, infatti, si sono concentrate tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Proprio in Francia, nel 2022, ha debuttato la settima stagione della serie, che è composta da un totale di sei episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuno.

Con gli appuntamenti in onda il 1° luglio, dunque, giunge al termine anche la settima stagione de La Stagista del Crimine. Oltre che in televisione, sul canale 38 del digitale terrestre, è possibile seguire il titolo anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+.La Stagista del Crimine 7 La vedova nera finale

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, la trama

Durante l’appuntamento denominato La vedova nera de La Stagista del Crimine, i protagonisti Constance Mayer e Boris Delcourt devono cercare di risolvere il mistero legato a Victor Blanchet. Il cadavere di quest’ultimo è rinvenuto all’interno della sua abitazione e tutti gli elementi raccolti in un primo elemento sembrano far propendere per l’ipotesi di un arresto cardiaco. Le cose cambiano quando i personaggi principali trovano, nella casa, un biglietto criptico scritto dalla vittima. Mayer e Delcourt scelgono, così, di allargare l’inchiesta all’ipotesi di omicidio.

Il tempo presente, la trama

La serata in compagnia di La Stagista del Crimine 7 procede con l’episodio denominato Il tempo presente. In esso, Constance e Boris devono risolvere il caso della morte di Manu Cana, giovane leader di un team di stilisti di Marsiglia. Il ragazzo è morto dopo che qualcuno lo ha buttato giù da una finestra e il fatto è accaduto a poca distanza dall’abitazione del padre, con il quale aveva un pessimo rapporto. Infine, il compleanno di Constance si avvicina e Boris prova a esaudire il suo sogno: riunire la famiglia per i festeggiamenti.

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera trama

La Stagista del Crimine 7 La vedova nera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata La Stagista del Crimine, in onda con nuovi appuntamenti su Giallo mercoledì 1° luglio, a partire dalle ore 21:10 circa.

Michèle Bernier: Constance Meyer;
Antoine Hamel: Boris Delcourt;
Géraldine Loup: Fanny Pelletier;
Soraya Garlenq: Nadia Saidi;
Nicolas Marié: Vladimir Quiring;
Cyrielle Voguet: Solène;
Philippe Lelièvre: Barth Meyer;
Clément Moreau: Antoine Meyer;
Jeanne Lambert: Alice Meyer.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.