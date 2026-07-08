Su Sky Cinema Drama va in onda Il capitale umano, film drammatico del 2013 diretto da Paolo Virzì. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, il film racconta l’incontro-scontro tra due famiglie appartenenti a mondi sociali molto diversi, unite da un incidente avvenuto alla vigilia di Natale.

La storia si sviluppa nella Brianza contemporanea, tra ville lussuose, investimenti finanziari, scuole private, feste esclusive e relazioni familiari fragili. Tutto parte da un ciclista investito da un SUV su una strada provinciale. Chi era alla guida? E quanto vale davvero una vita davanti al denaro, al potere e al desiderio di proteggere la propria famiglia?

Regia, produzione e protagonisti del film Il capitale umano

Il capitale umano è diretto da Paolo Virzì, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni e Francesco Piccolo. Il film sposta in Brianza la vicenda originariamente ambientata negli Stati Uniti da Stephen Amidon, trasformandola in un ritratto feroce dell’Italia del denaro e delle disuguaglianze sociali.

Il protagonista è Dino Ossola, interpretato da Fabrizio Bentivoglio. Dino è un agente immobiliare ambizioso, impulsivo e disposto a esporsi oltre le proprie possibilità pur di entrare nel mondo dell’alta finanza.

La sua occasione arriva quando conosce Giovanni Bernaschi, ricco imprenditore interpretato da Fabrizio Gifuni. Giovanni accetta di far entrare Dino in un fondo d’investimento molto esclusivo, ma l’operazione cambia progressivamente gli equilibri economici della famiglia Ossola.

Accanto a Dino c’è sua moglie Roberta, psicologa interpretata da Valeria Golino, mentre la figlia Serena, interpretata da Matilde Gioli, frequenta Massimiliano Bernaschi, il figlio di Giovanni.

Valeria Bruni Tedeschi interpreta invece Carla Bernaschi, moglie di Giovanni. Carla vive una condizione di apparente privilegio, ma è insoddisfatta e desidera rilanciare un vecchio teatro cittadino, il Politeama, per dare un nuovo senso alla propria vita.

Dove è stato girato Il capitale umano?

Il capitale umano è ambientato in Brianza, ma è stato girato in diverse località della Lombardia.

Le riprese hanno coinvolto soprattutto Como, Varese, Osnago, in provincia di Lecco, e Arese, nell’area metropolitana di Milano. La villa della famiglia Bernaschi è stata invece realizzata a Fortunago, in provincia di Pavia.

Tra le location più riconoscibili c’è anche il Teatro Politeama di Como, utilizzato per raccontare il progetto culturale di Carla Bernaschi. Alcune scene sono state girate inoltre nei dintorni di Pusiano ed Eupilio, in provincia di Como.

Le ville, le strade di provincia e gli ambienti eleganti diventano essenziali per il film. Da una parte mostrano l’apparente benessere della Brianza; dall’altra rivelano un mondo freddo, competitivo e dominato dalla paura di perdere il proprio status.

Trama del film Il capitale umano

La trama di Il capitale umano inizia la notte della vigilia di Natale. Un cameriere di catering torna a casa in bicicletta lungo una strada provinciale gelata. Un SUV lo investe e fugge, lasciandolo a terra gravemente ferito.

Da questo incidente si sviluppano tre punti di vista diversi.

Il primo è quello di Dino Ossola, agente immobiliare desideroso di migliorare la propria posizione sociale. Grazie alla relazione della figlia Serena con Massimiliano Bernaschi, Dino riesce a entrare in contatto con Giovanni Bernaschi, potente uomo d’affari della zona.

Dino decide di investire una cifra enorme nel fondo creato da Giovanni. Per farlo mette a rischio tutto ciò che possiede, convinto che l’operazione gli permetterà di entrare definitivamente nel mondo dei ricchi.

Il secondo punto di vista è quello di Carla Bernaschi, moglie di Giovanni. Carla vive in una villa bellissima, ma sente di essere intrappolata in una vita costruita sulle esigenze del marito e sulle convenzioni sociali. Quando scopre che il vecchio teatro Politeama rischia di chiudere, decide di impegnarsi per salvarlo.

Il terzo punto di vista è quello di Serena e Massimiliano. I due ragazzi vivono una relazione intensa ma instabile, segnata da gelosia, incomprensioni e dal peso delle rispettive famiglie.

Con il passare del tempo, l’incidente del ciclista si avvicina sempre di più ai personaggi principali. Le indagini mostrano che il SUV coinvolto appartiene alla famiglia Bernaschi, mentre le tensioni economiche e sentimentali rendono sempre più difficile distinguere le vittime dai responsabili.

Spoiler finale

Nel finale di Il capitale umano, viene rivelato chi era davvero alla guida del SUV che ha investito il ciclista.

La sera dell’incidente, Massimiliano Bernaschi era alla guida dell’auto. Accanto a lui c’era Serena. Dopo aver investito l’uomo, i due ragazzi non si fermano a soccorrerlo e fuggono nel panico.

Il comportamento di Massimiliano è però protetto dalla posizione della sua famiglia. Giovanni Bernaschi cerca di gestire la situazione con il potere economico e con l’influenza che possiede, mentre Dino Ossola tenta a sua volta di capire quanto la vicenda possa coinvolgere Serena.

La rivelazione mostra il vero significato del titolo. La vita del ciclista viene trasformata in una cifra, in un calcolo assicurativo e giudiziario. Quello che per la sua famiglia è un dolore irreparabile, per chi ha denaro e potere diventa una voce di bilancio.

Nel frattempo, Dino scopre che l’investimento nel fondo di Bernaschi è molto più pericoloso di quanto immaginasse. Il sogno di diventare ricco si trasforma in una rovina economica e personale.

Il film non offre una vera consolazione. L’incidente viene chiarito, ma non cancella le disuguaglianze che hanno permesso ai personaggi più ricchi di tentare di controllare anche le conseguenze delle proprie azioni.

Cast completo del film Il capitale umano

Fabrizio Bentivoglio : Dino Ossola

: Dino Ossola Valeria Bruni Tedeschi : Carla Bernaschi

: Carla Bernaschi Fabrizio Gifuni : Giovanni Bernaschi

: Giovanni Bernaschi Valeria Golino : Roberta Morelli

: Roberta Morelli Luigi Lo Cascio : Donato Russomanno

: Donato Russomanno Matilde Gioli : Serena Ossola

: Serena Ossola Guglielmo Pinelli : Massimiliano Bernaschi

: Massimiliano Bernaschi Giovanni Anzaldo : Luca Ambrosini

: Luca Ambrosini Gigio Alberti: Giampi

Dove vedere Il capitale umano

Il capitale umano va in onda su Sky Cinema Drama ed è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma.

È un film consigliato a chi ama i drammi italiani contemporanei, le storie corali e i thriller psicologici costruiti attorno a segreti familiari, denaro e responsabilità.