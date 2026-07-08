Questa sera su Rai 2 va in onda Tutta la verità su Lilly, thriller tedesco del 2025 diretto da Thomas Berger. Il titolo originale è Lillys Verschwinden ed è una miniserie in due parti proposta in un’unica serata.

La storia racconta l’incubo di Anna e Robert Bischoff, genitori in vacanza su un’isola del Mediterraneo con i figli Lilly e Noah. Una sera, mentre gli adulti cenano poco lontano dall’appartamento, la loro bambina di cinque anni scompare dal letto. Da quel momento parte una ricerca disperata che trasforma le vittime in possibili sospettati.

Regia, produzione e protagonisti del film Tutta la verità su Lilly

Tutta la verità su Lilly è scritto e diretto da Thomas Berger. Il film è una produzione tedesca realizzata per ZDF e prende spunto, senza ricostruirlo direttamente, da casi di cronaca legati alla scomparsa di minori durante una vacanza.

Il protagonista è Robert Bischoff, interpretato da Heino Ferch. Robert è un medico e padre di famiglia che, insieme alla moglie, cerca di non crollare dopo la sparizione della figlia. Il dolore, però, lascia spazio anche alla paura: gli investigatori iniziano a mettere in dubbio ogni sua parola.

Jessica Schwarz interpreta Anna Bischoff, madre di Lilly. Anna vive il trauma della scomparsa con un senso di colpa sempre più forte, perché quella sera aveva lasciato i bambini da soli nell’appartamento mentre cenava con gli amici.

Nel cast ci sono anche Natalia Wörner nel ruolo di Johanna Pohlmann, amica storica della coppia e collega di Robert, Petra Schmidt-Schaller in quello di Sara Grothe e Felix Klare nei panni di Niklas Grothe.

L’indagine è affidata agli agenti Isabell Navarro e Antonio Gomez, interpretati da Mona Pirzad e Mohamed Achour. I due devono capire se Lilly sia uscita da sola, sia stata rapita oppure se la verità si trovi all’interno della stessa cerchia familiare.

Dove è stato girato?

Tutta la verità su Lilly è stato girato soprattutto a Maiorca, in Spagna, oltre che ad Amburgo, in Germania.

Le riprese sull’isola hanno coinvolto diverse località della costa e dell’entroterra maiorchino. Per le scene dell’hotel e della spiaggia sono state utilizzate aree vicine a Cala Sant Vicenç, nel territorio di Pollença.

Altre sequenze sono state realizzate a Port de Sóller, località sulla costa occidentale dell’isola, e lungo le strade della Serra de Tramuntana. Alcune scene legate alle indagini sono state girate anche nei pressi di Selva, vicino a Inca, e nell’area di Palma.

Maiorca diventa il luogo perfetto per il contrasto centrale del film: una vacanza in un posto da sogno si trasforma improvvisamente in un incubo, tra hotel affollati, spiagge luminose, strade isolate e case in cui si nascondono segreti terribili.

Trama del film Tutta la verità su Lilly

La trama di Tutta la verità su Lilly segue Anna e Robert Bischoff, in vacanza su un’isola del Mediterraneo insieme ai figli Lilly e Noah.

Con loro ci sono anche Johanna Pohlmann, amica di lunga data della coppia, e la sua famiglia. Durante il giorno il gruppo trascorre il tempo tra mare, spiaggia e relax. La sera, mentre i bambini dormono nell’appartamento dell’hotel, gli adulti si incontrano in un ristorante vicino per cenare.

I genitori si alternano per controllare i piccoli. Quando Anna torna nell’appartamento, però, scopre che Lilly non è più nel suo letto. La bambina è sparita senza lasciare tracce.

La polizia avvia immediatamente le ricerche. Gli investigatori Isabell Navarro e Antonio Gomez prendono in esame ogni possibile ipotesi: Lilly potrebbe essersi allontanata da sola, essere stata rapita da uno sconosciuto oppure essere stata portata via da qualcuno che conosceva già la famiglia.

Anna e Robert, inizialmente considerati soltanto genitori disperati, finiscono ben presto sotto pressione. Le loro dichiarazioni non coincidono sempre, alcune scelte fatte durante la vacanza sembrano incomprensibili e il rapporto con gli amici si rivela meno limpido di quanto apparisse.

La coppia decide di rivolgersi alla stampa per tenere alta l’attenzione sul caso. Ma l’esposizione mediatica ha l’effetto opposto: l’opinione pubblica inizia a giudicarli, i giornalisti scavano nella loro vita privata e le autorità valutano anche il sospetto che Lilly non sia mai stata rapita.

Spoiler finale

Nel finale di Tutta la verità su Lilly, Anna e Robert diventano sempre più isolati. Le indagini si concentrano su di loro, tanto che i due decidono di tornare in Germania per sottrarsi alla pressione della polizia e dei media.

Non riescono però a rassegnarsi alla scomparsa della figlia. Quando emergono nuovi indizi, Anna e Robert rientrano segretamente a Maiorca e riprendono a cercare Lilly senza aspettare le autorità.

La svolta arriva grazie alla giornalista Bo Eilers, che tiene sotto controllo Peter Maiwald, uomo già finito tra i sospettati. La donna lo vede insieme a una sconosciuta mentre carica in auto giocattoli e vestiti per bambini.

Robert segue la pista e arriva davanti a una casa isolata. Qui vede una donna con una bambina per mano. Capisce che quella bambina è Lilly e avverte la polizia.

Peter Maiwald viene fermato e confessa di aver rapito Lilly. La bambina è viva, ma lui le ha raccontato che Anna, Robert e Noah sono morti in un incidente, per impedirle di cercare la propria famiglia.

Anna riesce finalmente a riabbracciare Lilly. Il film si chiude con il ritorno della famiglia, segnata da quanto accaduto ma di nuovo unita. La verità non è quella che le indagini avevano inizialmente immaginato: Anna e Robert non sono responsabili della sparizione, ma la loro leggerezza nel lasciare i bambini soli ha trasformato una vacanza in una tragedia.

Cast completo del film Tutta la verità su Lilly

Heino Ferch : Robert Bischoff

: Robert Bischoff Jessica Schwarz : Anna Bischoff

: Anna Bischoff Natalia Wörner : Johanna Pohlmann

: Johanna Pohlmann Petra Schmidt-Schaller : Sara Grothe

: Sara Grothe Felix Klare : Niklas Grothe

: Niklas Grothe Mona Pirzad : Isabell Navarro

: Isabell Navarro Mohamed Achour : Antonio Gomez

: Antonio Gomez Andreas Lust : Peter Maiwald

: Peter Maiwald Regula Grauwiller : Bo Eilers

: Bo Eilers Miriam Maertens : Birte Jansen

: Birte Jansen Barbara Focke : Heike Bischoff

: Heike Bischoff Marek Erhardt : Tom Berner

: Tom Berner Leonard Stettnisch : Noah Bischoff

: Noah Bischoff Minou Troll : Lilly Bischoff

: Lilly Bischoff Judith Döker: Lena Jansen

Dove vedere Tutta la verità su Lilly in streaming

Tutta la verità su Lilly va in onda su Rai 2. Dopo la trasmissione televisiva, il film potrebbe essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

È un thriller familiare che punta più sul dolore, sulla pressione mediatica e sui sospetti che sul classico giallo investigativo. Il cuore della storia è una domanda inquietante: quanto può resistere una famiglia quando, oltre a cercare una figlia scomparsa, deve dimostrare di non essere colpevole?