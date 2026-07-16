Roofman è il film crime del 2025 disponibile su Prime Video. Diretto da Derek Cianfrance, è ispirato all’incredibile storia vera di Jeffrey Manchester, ex militare e padre divorziato diventato famoso per avere rapinato numerosi ristoranti McDonald’s entrando dai tetti.

Dopo essere evaso dal carcere, Jeffrey si nasconde per mesi all’interno di un negozio Toys “R” Us. Qui osserva la vita dei dipendenti, costruisce una nuova identità e si innamora di Leigh Wainscott, una madre divorziata completamente ignara del suo passato criminale.

Regia, produzione e protagonisti del film Roofman

La regia di Roofman è firmata da Derek Cianfrance, autore anche della sceneggiatura insieme a Kirt Gunn. Il film porta sullo schermo la storia realmente accaduta di Jeffrey Manchester, mescolando dramma, commedia, romanticismo e crime.

La produzione è affidata a High Frequency Entertainment, Hunting Lane, 51 Entertainment e Limelight. Tra i produttori figurano Lynette Howell Taylor, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Jamie Patricof e Dylan Sellers.

Il protagonista è Channing Tatum, che interpreta Jeffrey Manchester, ex membro dell’esercito dotato di una straordinaria capacità di osservare le abitudini delle persone e individuare i punti deboli dei luoghi che vuole rapinare.

Accanto a lui troviamo Kirsten Dunst nel ruolo di Leigh Wainscott, dipendente del negozio di giocattoli e madre divorziata. Nel cast figurano inoltre LaKeith Stanfield, Peter Dinklage, Juno Temple, Ben Mendelsohn, Uzo Aduba, Melonie Diaz, Molly Price e Tony Revolori.

Dove è stato girato?

Roofman è stato girato principalmente nello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti, negli stessi territori nei quali si sono svolti molti degli eventi reali raccontati dal film.

Le riprese si sono concentrate soprattutto tra Charlotte, Gastonia e Waxhaw. La produzione ha utilizzato diversi edifici reali della zona per ricostruire i ristoranti rapinati, il carcere dal quale Jeffrey evade e il negozio di giocattoli nel quale rimane nascosto.

Tra le location figurano il Gaston County Courthouse, il Mecklenburg County Jail North, Freedom Park e alcune strade e quartieri residenziali di Charlotte.

La chiesa frequentata da Leigh e Jeffrey è stata ricreata utilizzando un edificio religioso situato a Charlotte. Anche il negozio Toys “R” Us è stato allestito all’interno di una struttura realmente esistente, restaurata e riempita con giochi e prodotti coerenti con il periodo nel quale è ambientata la storia.

Trama del film Roofman

Alla fine degli anni Novanta, Jeffrey Manchester è un ex militare divorziato che vive nella Carolina del Nord e fatica a mantenere i suoi tre figli. L’uomo possiede però un’eccezionale capacità di osservazione, sviluppata durante il servizio nell’esercito.

Jeffrey studia le abitudini dei dipendenti di un ristorante McDonald’s e decide di utilizzare quelle informazioni per organizzare una rapina. Durante la notte pratica un foro nel tetto, entra nell’edificio e aspetta l’arrivo del personale.

Quando i dipendenti aprono il locale, Jeffrey li sorprende e li rinchiude nella cella frigorifera. Nonostante la minaccia dell’arma, si comporta in modo insolitamente gentile e si assicura che nessuno soffra il freddo.

Il colpo riesce e Jeffrey ripete lo stesso metodo in numerosi ristoranti. La stampa e la polizia cominciano a chiamarlo Roofman, il ladro dei tetti, mentre le sue rapine si estendono in diversi Stati.

Dopo essere stato arrestato durante la festa di compleanno della figlia, Jeffrey viene condannato a una lunga pena detentiva. La sua ex moglie Talena interrompe i rapporti tra l’uomo e i figli.

Jeffrey non accetta però di trascorrere il resto della vita in carcere. Studiando le abitudini delle guardie e i movimenti dei veicoli, riesce a evadere nascondendosi sotto un camion.

Una volta libero, contatta l’amico ed ex superiore Steve, che gli promette documenti falsi. Nell’attesa, Jeffrey trova rifugio all’interno di un negozio Toys “R” Us di Charlotte.

L’uomo costruisce un nascondiglio dietro un’esposizione di biciclette e vive per mesi senza essere scoperto. Si nutre con i prodotti presenti nel negozio e utilizza telecamere e baby monitor per controllare i movimenti dei dipendenti.

Tra le persone osservate c’è Leigh Wainscott, dipendente del negozio e madre divorziata di due ragazze. Jeffrey nota il modo sgarbato con cui il direttore Mitch tratta la donna e rimane colpito dalla sua generosità.

Leigh sta organizzando una raccolta di giocattoli per la propria chiesa, ma Mitch rifiuta di donare la merce. Jeffrey prende quindi alcuni giochi dal negozio e li consegna personalmente alla comunità religiosa.

L’uomo si presenta con la falsa identità di John Zorn, sostenendo di essere arrivato da New York. Durante la funzione conosce Leigh e il pastore Ron Smith, che lo accoglie nella comunità.

Tra Jeffrey e Leigh nasce rapidamente una relazione. La donna crede che John lavori per il Governo e che debba mantenere segreti alcuni aspetti della sua professione.

Jeffrey frequenta anche le figlie di Leigh e diventa per loro una figura paterna. Insegna alla maggiore a guidare e comincia a immaginare una vita familiare lontana dal crimine.

Nel frattempo continua però a vivere segretamente dentro il negozio, osservando Leigh durante il lavoro senza poterle rivelare la verità. Il rifugio che inizialmente rappresentava una soluzione temporanea si trasforma così in una nuova prigione.

Quando Steve torna dopo diversi mesi, comunica a Jeffrey di poter procurare un passaporto e una nuova identità in cambio di una somma molto elevata.

Jeffrey comprende di dover organizzare un ultimo colpo. Decide quindi di rapinare proprio il Toys “R” Us nel quale si è nascosto, sperando di ottenere il denaro necessario per fuggire e iniziare una nuova vita.

Spoiler finale

Nel finale di Roofman, Jeffrey entra nel negozio armato e prende in ostaggio i dipendenti. Durante la rapina colpisce una guardia e cerca di impossessarsi del denaro custodito nella struttura.

Il suo piano viene però sconvolto dall’arrivo improvviso di Leigh. La donna riconosce immediatamente la voce e i movimenti dell’uomo mascherato e comprende che il rapinatore è proprio John, il compagno del quale si era innamorata.

Jeffrey fugge dal negozio con il denaro e raggiunge Steve, che gli consegna i documenti falsi. L’amico gli spiega che deve sparire immediatamente, interrompere ogni rapporto e non tornare mai più dalle persone che ha conosciuto.

Jeffrey si dirige quindi verso l’aeroporto, pronto a lasciare definitivamente la Carolina del Nord. Durante il viaggio riceve però una telefonata di Leigh.

La donna gli chiede di tornare per la cena di Natale e gli confessa di amarlo. Jeffrey, incapace di abbandonare lei e le sue figlie, decide di invertire la marcia.

Quando arriva davanti alla casa di Leigh, trova la polizia ad attenderlo. La donna ha ormai scoperto la sua vera identità e ha collaborato con gli investigatori per permetterne la cattura.

Jeffrey viene arrestato nuovamente e riceve altri trentadue anni di carcere. Questa volta comprende di non poter più continuare a fuggire e cerca di costruire una nuova quotidianità all’interno della prigione.

Leigh decide comunque di incontrarlo. La donna gli fa visita in carcere e gli comunica di averlo perdonato, pur sapendo che la loro relazione non può continuare.

Il film termina mostrando immagini del vero Jeffrey Manchester, insieme a filmati giornalistici e testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto. Le scritte finali ricordano che l’uomo è rimasto in carcere e ha successivamente tentato altre evasioni.

Cast completo del film Roofman

Il cast di Roofman comprende numerosi attori noti del cinema statunitense. Al centro della storia troviamo Channing Tatum e Kirsten Dunst, affiancati dagli interpreti degli amici, dei familiari, dei dipendenti del negozio e degli investigatori.