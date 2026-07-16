Nella puntata di mercoledì 15 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato il cambio della guardia.

Dopo quattro puntate, I Calmissimi hanno perso il titolo. A batterli sono stati I Fuggitivi, squadra composta da Valentina, Sara e Marco, provenienti da Falerone, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Il nome del trio nasce con ironia dalla voglia di prendersi una pausa dalla quotidianità. Come ha spiegato Sara, i tre sono “fuggiti” da figli, lavoro e chat scolastiche.

I Fuggitivi hanno conquistato il titolo all’Intesa Vincente, ma non sono riusciti a chiudere la serata con una vincita. All’Ultima Catena hanno giocato per 2.750 euro, scegliendo la parola “Tabulato”. La soluzione corretta era invece “Tappeto”.

I Fuggitivi: la sfida contro I Calmissimi a Reazione a Catena

I Fuggitivi hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Calmissimi.

La squadra composta da Valeria, Francesco e Simona era arrivata alla quarta partecipazione, ma senza riuscire ad accumulare un bottino importante. Prima della sfida, Francesco aveva anche scherzato sulla strategia da seguire, dicendo: “Dobbiamo essere meno calmi”.

La partita è stata combattuta, anche se gli sfidanti hanno mostrato qualche indecisione.

Come spesso accade a Reazione a Catena, la sfida decisiva è stata l’Intesa Vincente.

I Calmissimi hanno ottenuto solo 2 parole corrette, il loro risultato più basso dall’inizio del percorso.

I Fuggitivi sono invece riusciti a totalizzare 4 parole, conquistando così il titolo.

Valentina, Sara e Marco sono apparsi increduli dopo la vittoria. Anche Pino Insegno ha sottolineato la loro sorpresa, invitandoli al centro dello studio per scoprire il montepremi dell’Ultima Catena.

Ultima Catena: soluzione “Tappeto” e montepremi da 2.750 euro

I Fuggitivi hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi di 88.000 euro.

Durante il percorso, però, alcuni errori e diverse indecisioni hanno portato a una forte riduzione della cifra.

Il trio è arrivato all’ultima parola con 5.500 euro.

Per avere un indizio in più, Valentina, Sara e Marco hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Il montepremi è così sceso a 2.750 euro.

Gli indizi a disposizione erano: Controllo e Guida. La parola misteriosa iniziava con: Ta e terminava con O. Dopo una lunga consultazione, I Fuggitivi hanno scelto: Tabulato.

La risposta, però, non era corretta. La soluzione dell’Ultima Catena era: Tappeto.

Pino Insegno ha poi rivelato che la parola giusta era stata pronunciata durante il ragionamento, ma successivamente abbandonata.

I nuovi campioni non hanno quindi vinto i 2.750 euro in palio, ma torneranno nella prossima puntata per difendere il titolo.

Reazioni social: I Fuggitivi dividono il pubblico

La vittoria de I Fuggitivi ha generato diversi commenti sui social.

Una parte del pubblico ha considerato l’Ultima Catena più semplice rispetto a quelle delle puntate precedenti. Per questo alcuni telespettatori hanno espresso rammarico per l’eliminazione de I Calmissimi.

Altri utenti hanno invece criticato le esitazioni dei nuovi campioni e la difficoltà mostrata nel trovare alcuni collegamenti.

Tra i commenti apparsi sui social:

“Questa catena era facile, peccato per i campioni che hanno perso.”

“Ma possibile che non sappiano il significato delle parole?”

“Le poche risposte giuste sembrano più frutto della fortuna che della preparazione.”

“Davvero sconcertante.”

“Durano come un gatto in tangenziale.”

Il pubblico si è quindi diviso sul futuro del trio. I Fuggitivi avranno però una nuova occasione per dimostrare il proprio valore nella puntata successiva.

Reazione a Catena: chi sono I Fuggitivi

I Fuggitivi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata del 15 luglio 2026.

La squadra è composta da:

Valentina

Sara

Marco

I tre provengono da Falerone, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Sara è il capitano della squadra e ha spiegato il significato del loro nome. I tre hanno scelto di chiamarsi I Fuggitivi perché hanno deciso di prendersi una pausa da figli, lavoro e chat scolastiche.

Al momento non sono state rese note le età precise dei concorrenti.

Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 2.750 euro, ma hanno risposto “Tabulato” invece di “Tappeto”.

Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno come campioni in carica.