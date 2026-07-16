La grande opera lirica torna protagonista in televisione. Giovedì 16 luglio, dalle ore 21:15 circa su Rai 3, è possibile vedere, in diretta dall’Arena di Verona, il capolavoro La Traviata di Giuseppe Verdi.

La Traviata Rai 3, chi sono i conduttori

La Traviata, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, è proposta da Rai Cultura. Oltre che su Rai 3 è possibile ammirare l’opera anche in streaming e on demand mediante l’applicazione streaming RaiPlay. A fare gli onori di casa, conducendo la serata e accompagnando il pubblico alla scoperta dei segreti dell’opera, ci sono Cristina Capotondi e Alessandro Preziosi.

Quella trasmessa su Rai 3 è una nuova versione de La Traviata, firmata dal regista Paul Curran e realizzata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi. D’altronde, Curran firma una versione della produzione di grande impatto, finalizzata a ricostruire fedelmente la Parigi dell’inizio del ‘900, fra gli splendori della Belle Époque, dove esplose la popolarità del Moulin Rouge, e la vita notturna di Montmartre.

Un cast tecnico di primo livello

Alla messa in scena de La Traviata dall’Arena di Verona lavora un cast tecnico di primo livello. Le scenografie sono di Juan Guillermo Nova e i costumi sono di Stefano Ciammitti, che ha già creato i tanto apprezzati abiti per le cerimonie olimpiche disputate in Arena. Le luci sono curate da Fabio Barettin, mentre le coreografie sono firmate da Kyle Lang. La regia televisiva è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo. Sul podio, per dirigere le musiche, c’è Michele Spotti.

La Traviata Rai 3, la trama

L’allestimento firmato da Paul Curran, seppur innovativo, mantiene fede allo spirito originario de La Traviata. Al centro del dramma, presentato per la prima volta a Venezia nel 1853, c’è Violetta, nota cortigiana che è solita affiancarsi a uomini facoltosi. Durante una festa incontra Alfredo, giovane di buona famiglia, che le dichiara il suo amore. Lei, con la speranza di poter finalmente condurre un’esistenza migliore, accetta di sposarlo.

Inizia, così, un matrimonio sereno e felice, almeno fino a quando Giorgio Germont, padre di Alfredo, chiede a Violetta di lasciare il figlio e interrompere la loro relazione scandalosa. A suo dire, il loro rapporto infanga il buon nome della famiglia, impedendo il matrimonio dell’altra figlia. La protagonista, seppur con sofferenza, decide di lasciare l’uomo.

La Traviata Rai 3, il cast

Questo il casto degli artisti protagonisti de La Traviata.